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胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍  醫生：2關鍵助減風險

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

【胃癌／飲食／癌症／飲食】飲食與健康息息相關！內地一對6旬夫妻腹病求醫，雙雙揭患胃癌，醫生經了解後得悉夫妻兩人極愛1類「送飯配菜」，平日3餐都會配飯享用，而這類食物含有亞硝酸鹽等致癌物，疑因此誘發「夫妻癌」。醫生拆解2關鍵可助減低患癌風險，同時亦呼籲大眾應減少攝入高風險食物。

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Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

綜合內媒及《福建新聞網》報道，福建莆田一名64歲婦人因頻頻腹病到院求醫，結果驚揭患上胃癌，其65歲丈夫隨後亦趕到院進行體檢，結果雙雙確診胃癌且情況比妻子更嚴重。

夫妻事後到協和醫院尋求胃外科醫生謝建偉主任協助，謝醫生了解情況後，得悉兩人醃菜技巧好，頻頻受到村民讚譽，平日便經常會親手醃製包菜、海鮮等，加上本身亦極愛食用醃菜，因此3餐必會配上醃菜食用，相信這便是患癌的最大原因。幸而夫妻兩人接受手術後，恢復狀況良好，而病理檢查結果亦確認癌症屬早期，後期情況亦較為樂觀。

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癌症殺手｜2大關鍵助減罹癌風險

謝醫生解釋指，胃癌與不良飲食習慣及遺傳因素關係較大，因此胃癌亦容易出現「夫妻癌」或「家族癌」現象，醃製食物中含有大量亞硝酸鹽等物質，屬於一級致癌物，這對夫妻過去數十年長期食用醃製食物，恐因此增加了胃癌風險。

想要避開致癌風險，除了應避免食用腌製食品外，醫生亦建議食用腌菜時，可遵循以下2大關鍵以減輕健康風險：

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癌症殺手｜1.腌菜時間超過3-6個月

腌菜中含大量亞硝酸鹽，腌制時間越短含量越高，建議腌製時間超過3-6個月較為安全。

癌症殺手｜2.食用前反復清洗

食用腌菜為，可將腌菜浸入清水中反復清洗幾次，可有助減低鹽分及亞硝酸鹽含量。

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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資料來源：福建新聞網

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