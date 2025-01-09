學習｜夏寶龍解讀釋放四個重要信息　點出港澳長期繁榮穩定關鍵

▲ 港澳辦主任夏寶龍解讀國家主席習近平重要講話。（港澳辦圖片）

國家主席習近平在澳門的重要講話提到，保持港澳長期繁榮穩定，推進「一國兩制」行穩致遠需把握好四個要點。港澳辦主任夏寶龍今日特別作出解讀，點出。他說：

習近平：「堅守『一國』之本、善用『兩制』之利」

夏寶龍：這是推進「一國兩制」實踐必須牢牢把握的正确方向。「一國」與「兩制」是有機統一的， 「一國」是「兩制」的根和本，「兩制」讓「一國」更豐富、更精彩 。

夏寶龍表示，會充分保障充分保障特區高度自治權，保持香港、澳門的資本主義制度和生活方式長期不變，保持國際自由港和單獨關稅區地位長期不變，保持香港普通法和澳門歐陸法制度長期不變。

習近平：「維護高水平安全、推動高質量發展」

夏寶龍：這是推進「一國兩制」實踐必須統籌好的兩件大事。把安全這個頭等大事和發展這個第一要務結合起來，具有很強的現實針對性。 維護安全要堅定不移，聚焦發展也要堅定不移，二者缺一不可 。

他提醒，安全這個底線守不住、守不牢，發展的大廈就會地動山搖。

習近平：「發揮獨特優勢、強化内聯外通」

夏寶龍：這是推進「一國兩制」實踐必須鞏固提升的功能作用。 港澳「内聯」、「外通」兩頭都要到位 ，最大限度對内對外釋放「一國兩制」制度紅利，把香港、澳門國際品牌擦得更亮，在國際舞台上展現更大作爲。

夏寶龍指出，港澳國際化金字招牌享譽世界，絕不能褪色、不能閒置，必須加強，更好發揮作用。

習近平：「弘揚核心價值、促進包容和諧」

夏寶龍：這是推進「一國兩制」實踐必須不斷夯實的政治社會基礎。在「一國兩制」實踐中， 既要弘揚愛國愛港、愛國愛澳的核心價值，又要求同存異，增進多元文化交流融合 ，團結一切可以團結的力量，形成更廣泛的國内外支持「一國兩制」的統一戰線。

劉兆佳：必須協調好矛盾 達致統一

對於夏寶龍提醒維護安全和聚焦發「缺一不可」，內聯、外通「兩頭到位」、要弘揚愛國愛港又要求同存異。外界關注是否過去一段時間出現失衡，所以特別提醒。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍所言是原則問題，必須協調好矛盾，達致矛盾之間的統一，方能同時達到所有相互矛盾的目標。

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

促工商界體現「烈火金剛」的堅強品質

另外，推動香港經濟發展方面，夏寶龍希望港府帶領社會各界鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，大力發展創新科技產業，加快餐飲、零售、旅遊等業態升級，促進文商旅體融合發展，積極推動北部都會區建設，開拓發展新賽道，不斷增強經濟發展新動能。

要廣納天下英才，大力引進和培養各類人才，為香港、澳門和國家發展提供智力支撐。希望香港、澳門工商界和企業家們繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，特別是在當前複雜的國際形勢下，要展現更強烈的愛國情懷，要體現「烈火金剛」的堅強品質，積極探索新產業、新業態，以實際行動共建美好香港。

促領會涉橫琴論述 把握在大灣區建設定位

另外，對於外界關注，習近平特別提醒開發橫琴的初心，並提出三個檢驗合作區開發建設成效的方法。夏寶龍提醒要深刻領會這個「重要論述」，把握好香港、澳門在大灣區建設中的定位和作用。另要深刻領會關於銳意改革、聚力攻堅的重要論述；深刻領會關於保持戰略定力、堅持久久為功的重要論述。

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