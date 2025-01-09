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高才續簽｜入境處劃重點親授高才續簽攻略　一文看清注意事項

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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高才在簽證到期前三個月申請續簽。（資料圖片）

【高才通/續簽/】入境處去年11月起容許高才在簽證到期前三個月申請續簽，有高才已成功留港，亦有人被拒。由於內地社交平台充斥「黑中介」，入境處近日運用內地慣用詞彙，親授續簽攻略，劃出重點。

續簽申請資格方面，需符合以下要求：

（1）在港已獲得聘用。入境處提醒，若是受僱，所從事的工作通常是由學位持有人擔任，職位的所有薪水和連帶福利等加起來一定是市場的水平

入境處提醒，不同行業、不同職業會有不同薪酬水平，沒有硬性數字，說達到幾萬就一定批。若是以佣金為主的申請人要提交的材料包括：稅務文件、銀行流水、業務合同、交易紀錄等

入境處提醒，若受僱的工作合約不到三年，獲延長逗留時間會短一些。

（2）在港開辦或參與業務。申請人要證明業務確實在港運作營運穩健可持續發展，以及能為香港的經濟作出貢獻

審批主任會看公司的營業額、財政資源、投資金額、在港開設的職位數目等材料，也會看申請人過去留港的時間。「搞一間空殼公司，在港沒有實質業務就一定不行。

入境處說，此類申請人基本上獲批逗留最多三年，不排除有個案會因觀察公司業務發展情況而短一些。

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入境處提醒要留意四大事項：

1、續簽可再逗留期限到期前三個月，經網上提交；

2、提交申請時，申請人必須在港

3、審批主任或要求補交材料。例如，香港稅單，有需要時會要求說明不在港原因；

4、耐心等候！提交所需材料後，大約兩至三星期有結果

「中介提交加快批出」說法不可信

不過，最大的注意事項是，入境處提醒高才「別做大冤種」，強調申請續簽不複雜，可自行網上辦理，「無須在港有工作」、「包辦學歷證明」、「加快批出」等，都非事實，一定要提交真實準確的材料。若弄虛作假，會人財兩失，「入境處不會因為申請是由中介提交而加快處理。」

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