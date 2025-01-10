邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌惡化病逝 終年55歲
撰文： 吳爾文
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
前社福界議員邵家臻因胃癌惡化於周五（10日）凌晨離世，終年55歲。
邵家臻去年11月初在社交平台透露患胃癌。他說，自己在10月初感到腸胃不適，普通科醫生說是胃酸過多，惟服藥數日後嘔吐大作，轉看專科醫生，對方稱是胃炎，需服特效藥，但嘔吐反而加劇，遂往醫院求醫，醫生擔心是十二指腸阻塞，安排緊急入院，但檢查結果顯示是胃癌。
手術切除三分二個胃部及33粒淋巴結
經緊急手術，切除三分二個胃及33粒淋巴結，體重跌15公斤。邵家臻術後不時在社交平台談及後續治療過程的苦痛，曾言「每一下呼吸都帶著痛苦。」
至12月初，嘔吐大作再入院，僅餘三分一胃部進入輕癱狀態，「痛到寫不出積極的文字出來。」12月中，體重再跌至63.6KG，近日已啟動紓緩性治療。
據其友人所述，邵家臻三日前情況變差，須插鼻胃喉，無法說話之餘亦難入睡，多位友人在其社交平台留言集氣，包括前立法會議員梁繼昌，惟今日凌晨未敵癌魔逝世，多人在其社交平台留言悼念。
1969年出生的邵家臻，本身是社工，曾任香港浸會大學社會工作系講師。邵家臻於2016年立法會選舉，競逐社會福利界議席，最終以4,603票擊敗其餘四人勝出。
邵家臻近年修讀基督教研究文學碩士課程，惟人在病榻，未能出席去年11月舉行的畢業禮，只能透過電腦遙距觀禮。
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