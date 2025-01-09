學習｜譚耀宗：夏寶龍以「金蛇狂舞」形容未來一年　料是冀大家積極舞動起來打造未來

▲ 譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍會上以「金蛇狂舞」去形容未來一年。（資料圖片）

全國港澳研究會今日舉辦專題研討會，解讀國家主席習近平上月在澳門的重要講話。該會副會長譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍會上以「金蛇狂舞」去形容未來一年，譚認為意思是希望大家很積極舞動起來、動起來，打造未來。

與會的譚耀宗在會後表示，夏寶龍在會面中，有提及香港工商界過往一直都很支持國家的發展，在內地有很多投資，希望未來日子工商界繼續發揮積極性、有更多的投入，為香港經濟未來發展多貢獻力量。

劉兆佳引述夏寶龍：香港要改變思維 用創新方法推動經濟發展

全國港澳研究會顧問劉兆佳引述夏寶龍在研討會上說，中央期望香港做好經濟發展和社會民生工作，

要改變思維，用創新方法推動香港經濟發展，關鍵是融入大灣區，融入國家發展大局。另外要做好社會民生工作，保持香港社會穩定，令到一般市民福祉得到照顧，更好藉此凸顯一國兩制優越性。

劉兆佳又說，夏寶龍提到習近平對澳門的「四點希望」同樣適用於香港，

澳門比香港有些地方做得較早亦較好，就是在維護國家安全方面以及推動國民教育、建設愛國者治港方面。即是習主席要求香港澳門兩地相互學習相互借鑒。

韓大元：不可將財赤作為評價香港經濟發展目前難題主要標誌

全國港澳研究會副會長韓大元會後被問及香港財政赤字的問題，他指，從「一國兩制」的總體發展，和香港的這個經濟結構上看，一定比例的財政赤字的存在，並不是影響經濟發展的一個重要的因素。他認為，通過經濟的結構的自我調整，和正在恢復經濟的發展，以及國際經濟秩序的一個相對緩和，目前的經濟發展，包括財政赤字問題，在尊重經濟規律在市場的調節下，也會自動得到調整，

所以不能把財政赤字，作為評價香港經濟發展目前難題的一個主要的標誌，我們要長遠地看這個問題。

李家超：繼續著力提升治理效能 把有為政府同高效市場更好結合起來

在香港視像出席的行政長官李家超在社交平台指，習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。他說，香港應該繼續發揮「一國兩制」的制度優勢，打開發展新天地，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強經濟發展新動能；繼續著力提升治理效能，把有為政府同高效市場更好結合起來，以更大擔當、更大魄力、更加決心，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹者。

李家超強調，會參考橫琴粵澳深度合作區發展的實踐和經驗，積極推進前海、南沙、河套以及北部都會區建設，推動特色產業發展，加快推進粵港澳大灣區市場一體化。

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