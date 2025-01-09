  • 19°C
香港時間：202519日 (四) 16:57

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學習｜譚耀宗：夏寶龍以「金蛇狂舞」形容未來一年　料是冀大家積極舞動起來打造未來

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍會上以「金蛇狂舞」去形容未來一年。（資料圖片）

全國港澳研究會今日舉辦專題研討會，解讀國家主席習近平上月在澳門的重要講話。該會副會長譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍會上以「金蛇狂舞」去形容未來一年，譚認為意思是希望大家很積極舞動起來、動起來，打造未來。

與會的譚耀宗在會後表示，夏寶龍在會面中，有提及香港工商界過往一直都很支持國家的發展，在內地有很多投資，希望未來日子工商界繼續發揮積極性、有更多的投入，為香港經濟未來發展多貢獻力量。

劉兆佳引述夏寶龍：香港要改變思維  用創新方法推動經濟發展

全國港澳研究會顧問劉兆佳引述夏寶龍在研討會上說，中央期望香港做好經濟發展和社會民生工作，

要改變思維，用創新方法推動香港經濟發展，關鍵是融入大灣區，融入國家發展大局。另外要做好社會民生工作，保持香港社會穩定，令到一般市民福祉得到照顧，更好藉此凸顯一國兩制優越性。

劉兆佳又說，夏寶龍提到習近平對澳門的「四點希望」同樣適用於香港，

澳門比香港有些地方做得較早亦較好，就是在維護國家安全方面以及推動國民教育、建設愛國者治港方面。即是習主席要求香港澳門兩地相互學習相互借鑒。

韓大元：不可將財赤作為評價香港經濟發展目前難題主要標誌

全國港澳研究會副會長韓大元會後被問及香港財政赤字的問題，他指，從「一國兩制」的總體發展，和香港的這個經濟結構上看，一定比例的財政赤字的存在，並不是影響經濟發展的一個重要的因素。他認為，通過經濟的結構的自我調整，和正在恢復經濟的發展，以及國際經濟秩序的一個相對緩和，目前的經濟發展，包括財政赤字問題，在尊重經濟規律在市場的調節下，也會自動得到調整，

所以不能把財政赤字，作為評價香港經濟發展目前難題的一個主要的標誌，我們要長遠地看這個問題。

李家超：繼續著力提升治理效能  把有為政府同高效市場更好結合起來

在香港視像出席的行政長官李家超在社交平台指，習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。他說，香港應該繼續發揮「一國兩制」的制度優勢，打開發展新天地，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強經濟發展新動能；繼續著力提升治理效能，把有為政府同高效市場更好結合起來，以更大擔當、更大魄力、更加決心，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹者。

李家超強調，會參考橫琴粵澳深度合作區發展的實踐和經驗，積極推進前海、南沙、河套以及北部都會區建設，推動特色產業發展，加快推進粵港澳大灣區市場一體化。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

中資成北都發展「主力軍」 　影響力勢再擴大？
16:09 2024/12/19
中資成北都發展「主力軍」 　影響力勢再擴大？
澳門回歸25周年｜習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期
16:52 2024/12/18
澳門回歸25周年｜習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期
習近平訪澳｜習近平：國家對香港有很高期待　促穩健施政、全力拼經濟
18:56 2024/12/19
習近平訪澳｜習近平：國家對香港有很高期待　促穩健施政、全力拼經濟
工商界｜夏寶龍以「烈火金剛」作喻　強調工商界經受得起考驗才能擔當主力軍
今日 12:58
工商界｜夏寶龍以「烈火金剛」作喻　強調工商界經受得起考驗才能擔當主力軍

你可能感興趣

中資成北都發展「主力軍」 　影響力勢再擴大？
16:09 2024/12/19
中資成北都發展「主力軍」 　影響力勢再擴大？
澳門回歸25周年｜習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期
16:52 2024/12/18
澳門回歸25周年｜習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期
習近平訪澳｜習近平：國家對香港有很高期待　促穩健施政、全力拼經濟
18:56 2024/12/19
習近平訪澳｜習近平：國家對香港有很高期待　促穩健施政、全力拼經濟
夏寶龍 譚耀宗 李家超 金融 澳門 大灣區 習近平 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
急症室最長等候時間（01月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間12:05）
濟州航空空難原因︱濟航空難179名遇難者葬禮今結束　意外原因出爐交通部長擬辭職
濟州航空空難原因︱濟航空難179名遇難者葬禮今結束　意外原因出爐交通部長擬辭職
流浪深圳｜38歲短裙港女拖大篋流浪深圳街頭逾1年　傳具高學歷疑有內情
流浪深圳｜38歲短裙港女拖大篋流浪深圳街頭逾1年　傳具高學歷疑有內情
王星獲救｜內地演員獲救曝被賣豬仔細節　王星一個原因暫未能即時回國
王星獲救｜內地演員獲救曝被賣豬仔細節　王星一個原因暫未能即時回國