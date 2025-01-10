長者咭優惠2025｜最新32大長者咭+樂悠咭餐飲優惠　稻香$18.8兩款點心/南記免費豆漿/麥當勞免費薯餅

▲ 2025年最新32大長者咭及樂悠咭餐飲優惠。

【長者咭/長者卡/樂悠咭/樂悠卡/長者優惠2025】子女趁周末都會帶父母外出飲茶、吃飯，其實有不少餐廳都有推出長者優惠，只要持有長者咭或樂悠咭，就可以在多間餐廳包括美心、大家樂、麥當勞等享有低至7折優惠，TOPick為大家整理了2025年32大長者咭優惠，即睇詳情！

長者咭餐飲優惠2025｜1.美心MX

由即日起至6月9日，持有長者咭、樂悠咭長者惠顧美心MX分店即可享全日9折，優惠適用於外賣及堂食。另外，每月第一個星期四，長者於下午5時起可享7折晚市優惠。

美心MX分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜由即日起至6月9日，持有長者卡、樂悠卡長者惠顧美心MX分店即可享全日9折。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜2.大家樂

即日起至1月13日，只要於大家樂手機應用程式完成長者咭認證的長者會員，凡惠顧滿$28.8即可減$2.8。

大家樂分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜即日起至1月13日，大家樂APP內的長者會員，凡惠顧滿$28.8即可減$2.8。（相關機構提供）

長者咭餐飲優惠2025｜3.大快活

自2014年起，大快活推出「快活關愛長者咭」，為了表達對長者的感謝，持有長者咭或樂悠咭的長者，只要於網上或分店申請「快活關愛長者咭」，每次消費即可減$3現金優惠，每月可享總值$300現金優惠。

大快活分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜只要成功申請「快活關愛長者咭」，每次消費即可減$3現金優惠，每月可享總值$300現金優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜4.肯德基

只要憑長者咭到肯德基分店消費，可享2大長者優惠，包括全日任何時段，凡惠顧任何食品滿$10或以上，即送熱香奶茶或熱即磨咖啡一杯；早上11時後，消費滿$20即可獲馬鈴薯蓉一份，要留意優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

KFC分店地址

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜只要憑長者卡到KFC分店消費，可享2大長者優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜5.麥當勞

麥當勞推出3大長者優惠，在早上11時前，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲脆薯餅一份。

另外，在早上11時後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲McCafé細熱即磨咖啡、熱細磨白咖啡、熱港式奶茶或中汽水一杯，或中薯條一客（任選其一）。不過要注意，優惠不適用於星期六、日及公眾假期，也不可與其他優惠同時使用。

麥當勞 McDonald's 分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜麥當勞推出3大長者優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜6.一粥麵

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通、樂悠咭付款，於早或茶市惠顧餐廳任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），即可獲贈茶、咖啡或熱飲一杯。優惠不適用於自助點餐機、手機訂餐和網上外賣平台，也不可與其他優惠同時使用。

一粥麵分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜一粥麵長者優惠，凡於早或茶市惠顧餐廳任何套餐或單點主食，即可獲贈茶或咖啡或熱飲一杯。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜7.吉野家

憑長者咭於早市或茶市消費滿$30，即減$3。

吉野家分店

長者咭餐飲優惠2025｜8.南記粉麵

憑長者咭、樂悠咭或長者八達通購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。

南記粉麵分店

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長者咭餐飲優惠2025｜9.Pizza Hut

憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，可享$5折扣優惠。要留意每位長者每次只能享有一次免費優惠。

必勝客Pizza Hut分店

長者咭餐飲優惠2025｜10.薄餅博士 PHD

憑長者咭或樂悠咭於下午時段2時30分至5時30分，到PHD分店作任何消費（不包括小費和膠袋費)，即可減$3。

薄餅博士PHD分店

長者咭餐飲優惠2025｜11.快樂蜂 Jollibee

快樂蜂推出2款長者優惠，憑長者咭於早上11點前，可以優惠價$17購買3件班戟；11點後可以$16購買磨菇飯配熱飲，或$27肉醬意粉配熱飲。大家要注意優惠只限星期一至星期五，且不適用於中環分店。

Jollibee分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜快樂峰推出2款長者優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜12.牛大人

65歲或以上，持有有效身份證文件的長者，凡於正價時段惠顧火鍋套餐，可享$110折扣優惠。

牛大人分店

長者咭餐飲優惠2025｜13.Pacific Coffee

持有效長者咭惠顧Pacific Coffee全線分店，可享餐飲9折優惠。另外此優惠只限購買手調飲品或食品，不可與其他優惠同時使用。

Pacific Coffee分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜持有效長者咭惠顧Pacific Coffee，可享餐飲9折優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜14.譚仔三哥米線

譚仔三哥推出長者優惠，於下午2至6時惠顧1餸或以上米線送熱飲一杯。

譚仔三哥米線分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜譚仔三哥推出長者優惠，於下午2-6時惠顧1餸或以上米線送熱飲一杯。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜15.聖安娜餅屋

長者於任何時段到聖安娜分店購買麵包西餅，可享95折優惠，該優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品，也不可與禮餅券或其他優惠同時使用。

聖安娜餅屋分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜長者於任何時段到聖安娜分店購買麵包西餅，可享95折優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜16.美心西餅

憑長者咭到美心西餅購買任何麵包產品，即可享95折優惠。

美心西餅分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜憑長者咭到美心西餅購買任何麵包產品，即可享95折優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜17.榮華餅家

持長者咭到榮華餅家以標準價購買任何貨品即享有9折優惠。

榮華餅家分店

長者咭餐飲優惠2025｜18.恆香老餅家

出示長者咭購買任何產品，可享全單9折優惠。

恆香老餅家分店

長者咭餐飲優惠2025｜19.海天堂

憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付消費滿$100，即可享$25優惠。

海天堂分店

長者咭餐飲優惠2025｜20.錦麗

持有樂悠咭或長者咭的長者，由即日起至3月31日，於全日任何時段惠顧錦麗主食或套餐，即可減$3，優惠適用於星期一至日，及公眾假期，堂食或外賣。

錦麗分店

長者咭餐飲優惠2025｜21.茶木

由即日起至3月31日，憑長者咭或樂悠咭，於全日任何時段惠顧茶木的主食或套餐，即可減$3，此優惠以每張樂悠咭或長者咭計算。

茶木分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜長者咭或樂悠咭，於全日任何時段惠顧茶木的主食或套餐，即可減$3。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜22.牛氣

持有有效身份證明文件的65歲或以上長者，可以「長者優惠價」享用放題。

牛氣分店

長者咭餐飲優惠2025｜23.亞参雞飯

憑樂悠咭或長者咭，惠顧亞參雞飯全線分店外賣自取，可享85折優惠。

亞参雞飯分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜憑樂悠咭或長者咭，惠顧亞參雞飯全線分店外賣自取，可享85折優惠。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜24.松記糖水店

惠顧銅鑼灣、深水埗、佐敦、荃灣、大埔、元朗及將軍澳的松記糖水分店可享9折優惠，要注意優惠只限堂食。

松記糖水分店

長者咭餐飲優惠2025｜25.天仁茗茶

持有樂悠咭或長者咭的長者，可享茶飲減$2優惠，只限購買一杯。

天仁茗茶分店

▲ 長者咭餐飲優惠2025｜持有樂悠咭或長者咭的長者，可享茶飲減$2優惠，只限購買一杯。（相關機構圖片）

長者咭餐飲優惠2025｜26.大喜屋

憑長者咭或持有效身份證明文件的長者，於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市時段放題，可享88折優惠。

大喜屋分店

長者咭餐飲優惠2025｜27.無肉食 ahimsa buffet

60歲或以上長者惠顧無肉食午市素食自助餐即減$5，而晚市則減$10。

無肉食分店

中環分店 地址：中環嘉咸街23號My Central地下5號鋪

旺角分店 地址：旺角洗衣街88號2樓



長者咭餐飲優惠2025｜28.東海堂

憑樂悠咭或長者咭購買東海堂指定個裝麵包、袋裝麵包、包裝產品、甜品及蛋糕，可享95折優惠，購買2件產品或以上可額外減$2，如買2件減$2、買4件減$4。

東海堂分店

長者咭餐飲優惠2025｜29.淥鼎記 Grand Ding House

由即日起再1月24日，憑長者咭惠顧晚市時段火鍋，可減$80。

淥鼎記分店

觀塘分店 地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心8樓

旺角分店 地址：旺角彌敦道601號創興廣場5樓



長者咭餐飲優惠2025｜30.銀杏館

灣仔銀杏館推出長者優惠，持有樂悠卡的長者於午市或晚市光顧，可享有88折優惠。

灣仔銀杏館

地址：灣仔譚臣道23號壬子商業大廈地下A號舖

長者咭餐飲優惠2025｜31.香江花月

只要持有樂悠咭的長者，於早市、午市及下午茶時段惠顧正價點心，每位可享$2茶位；午市至晚市時段惠顧正價火鍋，每位享$10醬料費。

香江花月分店

佐敦分店 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓

荃灣分店 地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號舖



長者咭餐飲優惠2025｜32.稻香

於早市時段（早上7時至11時55分，或星期日及假期早上7時至10時55分）光顧，即可以$18.8超抵價任選2款點心包括鮮蝦餃、燒賣、風味臘腸卷、蠔皇螺片鮮竹卷等。優惠適用於全線稻香及稻香．茶居，旺角雅蘭分店除外。

稻香分店

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