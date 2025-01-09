平機票優惠｜香港航空Mega Sale限時開賣 東京/大阪/札幌/台北機票$310起
撰文： 王明芳
發布時間： 15 分鐘前
最後更新： 2 分鐘前
香港航空（Hong Kong Airlines）推出Maga Sale，由即日預訂來回機票低至$310，優惠機票涵蓋多個大熱航點，包括東京、大阪、札幌、台北等，旅遊日期至6月中，即睇平機票詳情！
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平機票｜$310起包20公斤行李
香港航空推出限時機票優惠，由即日起至1月17日，香港來回指定航點票價低至$310起，包20公斤行李託運額，優惠適用範圍包括香港來回中國地區、日韓及東南亞等航點。
平機票｜熱門航點機票優惠
|航點
|票價（未包稅項及附加費）
|台北
|$530起
|上海
|$560起
|曼谷
|$830起
|大阪
|$1,190起
|東京
|$1,380起
|札幌
|$2,650起
不過要留意，以上價錢未包括稅項及附加費。
香港航空Mega Sale優惠詳情
銷售日期：即日起至2025年1月17日
旅遊日期：即日起至2025年6月19日
預訂連結：【香港航空網站】
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