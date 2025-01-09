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平機票優惠｜香港航空Mega Sale限時開賣　東京/大阪/札幌/台北機票$310起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

香港航空Mega Sale限時開賣，東京、大阪、札幌、台北等航點機票$310起。

香港航空（Hong Kong Airlines）推出Maga Sale，由即日預訂來回機票低至$310，優惠機票涵蓋多個大熱航點，包括東京、大阪、札幌、台北等，旅遊日期至6月中，即睇平機票詳情！

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平機票｜$310起包20公斤行李

香港航空推出限時機票優惠，由即日起至1月17日，香港來回指定航點票價低至$310起，包20公斤行李託運額，優惠適用範圍包括香港來回中國地區、日韓及東南亞等航點。

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平機票｜熱門航點機票優惠

航點票價（未包稅項及附加費）
台北$530起
上海$560起
曼谷$830起
大阪$1,190起
東京$1,380起
札幌$2,650起

不過要留意，以上價錢未包括稅項及附加費。

香港航空Mega Sale優惠詳情

銷售日期：即日起至2025年1月17日
旅遊日期：即日起至2025年6月19日
預訂連結：【香港航空網站

延伸閱讀：2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

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