健康食物｜BBC嚴選全球100大健康食物　醫生點評前9名：冠軍食物護心降血糖【一文睇清100種健康食物清單】

【健康食物／BBC】外媒BBC曾公佈100大健康食物，當中包括有肥豬肉，引起大眾熱議。台灣有醫生點評前9名健康食物，排行榜首的1種食材更能夠降血糖，有助維持心血管健康。下文詳細列出100種健康食物，供各位健康人士參考！

最新影片：

台灣肥胖醫學專科醫生許芷瑜在診所YouTube頻道發布影片，列出入選《BBC》世界百大健康食物的前9名，以及點評各種食材的營養素和好處：

第9名：鯛魚

能提供人體無法合成的9種必需胺基酸，幫助人體肌肉生長，維持良好的免疫力。

第8名：甜菜葉

富含多種礦物質、維他命，可幫助消化、降血壓，維持骨骼健康。

第7名：莙薘菜（俗稱豬乸菜）

富含維他命，能夠抗氧化、保護視力，以及預防骨質疏鬆。

第6名：南瓜籽

有研究發現，南瓜籽可以控制胰島素水平，有助降低血糖。

第5名：奇亞籽

不僅富含水溶性膳食纖維，抗氧化能力是藍莓的3倍，可以保護細胞免受損傷。

第4名：比目魚

富含蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸，且重金屬含量極低的魚種。

第3名：鱸魚

蛋白質含量豐富又好消化，有助於補充體力。

第2名：釋迦

富含維他命A、B、C，釋迦的維他命C含量將近檸檬的3倍之多。

第1名：杏仁果

有研究發現，杏仁果有助於降低心血管疾病、第二型糖尿病和代謝症候群的風險。

健康食物｜《BBC》嚴選全球100大健康食物

英國媒體《BBC》曾分析了1000多種未加工食品，以食物中的營養含量評選出全球100大健康食物排名。

點擊下圖即睇排名：

《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第81-100名

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《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第41-80名

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《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第25-40名

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《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第9-24名

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《BBC》嚴選全球100大健康食物｜第1-8名

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