寵物乘車｜女子帶愛犬乘搭港鐵惹大叔不滿 向職員投訴敦促罰款掀網民熱議
撰文： 王月明
發布時間： 37 分鐘前
除陪同視障認識出行的導盲犬，港鐵禁止乘客攜帶寵物一同乘車。
近日，有人在Threads發帖，指在港鐵見到1女子以寵物箱攜愛犬乘車，車廂乘客對此並無異議，惟1大叔向港鐵職員反映，反复要求職員向該女子罰錢。樓主對此表示不解，將此事發布於網絡，引起網民熱議。
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寵物乘車｜女子攜小狗乘車
樓主表示，早前乘搭港鐵是，見到1名女子以寵物箱攜帶小狗乘車，「全車廂大家反應都幾可愛，隻狗都好乖」，直至列車行至金鐘站，1名中年男子向港鐵職員投訴，反复要求職員向該名女子處以罰金。
樓主稱「其實港鐵職員都見到，係好心扮睇唔到，畀個女仔過」，遂以口頭提醒對方。惟該男子仍舊敦促職員向女子罰錢，此事令樓主不解，感慨稱「都唔明點解要咁， 真係有啲變態」。
寵物乘車｜網民建議港鐵增設寵物友善車廂
此事引起熱議，網民反應兩極，有人認為港鐵有明文規定便不該違反，「咁其實佢又無錯㗎喎」、「犯法就係犯法」、「地鐵有明文規定不可帶狗隻乘搭地鐵」；亦有人認為男子不依不饒，「最憎啲正義X，又唔影響佢」、「雖然唔應該（規定畢竟要遵守），但係人地有好好控制只狗唔出嚟騷擾人」。
此外，有網民建議港鐵可增設寵物友善車廂，「一路都唔明點解港鐵唔畀帶寵物，留1卡做Pet friendly咪得，怕寵物自然會入其他車廂」。
寵物乘車｜攜動物乘車屬犯罪
根據《香港鐵路附例》第28條，除港鐵公司行使其絕對酌情決定權許可或准許者外，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部分（陪同失明人的引路犬則不在此限）。任何人違反港鐵附例第28條，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。
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