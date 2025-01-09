高官外訪｜陳茂波結束印尼訪問　今早拜會國家駐東盟特命全權大使

▲ 財政司司長陳茂波（左二）今日在印尼雅加達與中國駐東南亞國家聯盟特命全權大使侯艷琪（右二）會面。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波今早繼續在印尼雅加達的訪問行程，他拜會了國家駐東盟特命全權大使侯艷琪，了解國家與東盟成員國的聯繫和合作，並就香港如何更好發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，交換意見。

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陳茂波又到訪東盟總部，與東盟秘書長高金洪會面。雙方積極探討加強香港與東盟之間在商貿、創科、數字經濟、旅遊、文化、教育和青年等方面的交流合作。陳茂波並感謝東盟支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》。

陳茂波亦指香港堅定支持和實踐以規則為本的多邊貿易制度，主動積極在香港與東盟《自由貿易協定》的基礎上，持續促進與東盟成員國之間的貿易和雙向投資，並在創科和專業服務等領域上更多分享知識、技術和經驗，推動更多互利共贏的合作。

陳茂波將在當地時間今日下午啓程，晚上返抵本港。

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