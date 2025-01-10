超市大搜查｜點心油淋淋高卡又高脂？27款中式點心熱量大比拼 營養師教4招進食貼士
撰文： 何沛怡
發布時間： 57 分鐘前
最後更新： 49 分鐘前
【中式點心／熱量／減肥】點心可謂港人至愛，但要小心當中暗藏肥胖陷阱！註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日比較了常見的27款中式點心熱量，推薦6款健康之選，並分享4招進食貼士，供大家參考。
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中式點心｜27款中式點心熱量大比拼
註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文表示，不少中式點心既高卡又高脂，為此，她列出27款中式點心的熱量及脂肪，只要選對食物及份量，同樣可以吃得更健康。
27款中式點心熱量大比拼
紅燈區：
- 燒賣 61kcal/粒
- 馬拉糕 370kcal/籠
- 豉汁蒸排骨 260kcal/籠
- 豉汁蒸鳳爪 200kcal/籠
- 四寶雞扎 150kcal/籠
- 鮮竹卷 150kcal/條
- 山竹牛肉 93kcal/粒
- 鳳爪排骨飯 820kcal/盅
- 糯米雞 710kcal/隻
- 珍珠雞 210kcal/隻
- 炸饅頭 280kcal/個
- 鹹水角 170kcal/粒
- 煎蘿蔔糕 120kcla/件
黃燈區：
- 蝦餃 50kcal/粒
- 菜苗餃 40kcal/粒
- 柱侯金錢肚 220kcal/籠
- 咖哩蒸魷魚 190kcal/籠
- 薑蔥牛柏葉 160kcal/籠
- 潮州粉果 92kcal/粒
- 小籠包 85kcal/粒
- 時菜鯪魚球 63kcal/粒
- 叉燒腸粉 110kcal/條
綠燈區：
- 叉燒包 150kcal/個
- 奶皇包 120kcal/個
- 上素蒸粉果 52kcal/粒
- 牛肉腸粉 88kcal/條
- 鮮蝦腸粉 81kcla/條
- 灼時菜
中式點心｜4招進食貼士
Audrey還分享了中式點心進食貼士，並推薦3個「減肥飽肚配搭」，既健康又不怕肥！
4大進食貼士：
- 盡量控制熱量500至600kcal，即「約5件點心+1個包點」；
- 少選煎炸點心、少點高脂汁醬；
- 額外加1碟灼菜，飽肚又有纖維攝取；
- 避免一個人吃整籠點心。
3個「減肥飽肚配搭」：
- 配搭1：叉燒包1件、叉燒腸粉2條、上素蒸粉果1件、蝦餃2件、灼菜半碟
- 配搭2：叉燒包1件、牛肉腸粉1條、燒賣1件、牛柏葉半碟、桂花糕1件、灼菜半碟
- 配搭3：奶皇包1件、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1件、菜苗餃2件、鹹水角1件、灼菜半碟
*註：蠔油+8kcal；甜豉油+4kcal；腐乳醬+26kcal
中式點心｜4個運動幫助消化
Audrey建議，吃完中式點心後不妨可以做4個運動，幫助消化的同時可以避免增重：
快步行
- 持續時間：30-60分鐘
- 消耗卡路里：約200-300kcal
簡單瑜伽
- 持續時間：15-30分鐘
- 建議動作：貓牛式（Cat-Cow Stretch）、嬰兒式（Child‘s Pose）、扭轉式（Seated Twist）
慢跑/跑步
- 持續時間：20-40分鐘
- 消耗卡路里：約300-500kcal
高強度間歇訓練（HIIT）
- 建議時間：飯後至少1小時後才進行，運動約15-20分鐘即可
- 消耗卡路里：約200–300kcal
資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）
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