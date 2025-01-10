超市大搜查｜點心油淋淋高卡又高脂？27款中式點心熱量大比拼　營養師教4招進食貼士

▲ 點心油淋淋高卡又高脂？27款中式點心熱量大比拼，營養師教4招進食貼士。

【中式點心／熱量／減肥】點心可謂港人至愛，但要小心當中暗藏肥胖陷阱！註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日比較了常見的27款中式點心熱量，推薦6款健康之選，並分享4招進食貼士，供大家參考。

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中式點心｜27款中式點心熱量大比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文表示，不少中式點心既高卡又高脂，為此，她列出27款中式點心的熱量及脂肪，只要選對食物及份量，同樣可以吃得更健康。

27款中式點心熱量大比拼

紅燈區：

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燒賣 61kcal/粒

馬拉糕 370kcal/籠

豉汁蒸排骨 260kcal/籠

豉汁蒸鳳爪 200kcal/籠

四寶雞扎 150kcal/籠

鮮竹卷 150kcal/條

山竹牛肉 93kcal/粒

鳳爪排骨飯 820kcal/盅

糯米雞 710kcal/隻

珍珠雞 210kcal/隻

炸饅頭 280kcal/個

鹹水角 170kcal/粒

煎蘿蔔糕 120kcla/件

黃燈區：

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蝦餃 50kcal/粒

菜苗餃 40kcal/粒

柱侯金錢肚 220kcal/籠

咖哩蒸魷魚 190kcal/籠

薑蔥牛柏葉 160kcal/籠

潮州粉果 92kcal/粒

小籠包 85kcal/粒

時菜鯪魚球 63kcal/粒

叉燒腸粉 110kcal/條

綠燈區：

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叉燒包 150kcal/個

奶皇包 120kcal/個

上素蒸粉果 52kcal/粒

牛肉腸粉 88kcal/條

鮮蝦腸粉 81kcla/條

灼時菜

中式點心｜4招進食貼士

Audrey還分享了中式點心進食貼士，並推薦3個「減肥飽肚配搭」，既健康又不怕肥！

4大進食貼士：

盡量控制熱量500至600kcal，即「約5件點心+1個包點」；

少選煎炸點心、少點高脂汁醬；

額外加1碟灼菜，飽肚又有纖維攝取；

避免一個人吃整籠點心。

3個「減肥飽肚配搭」：

配搭1： 叉燒包1件、叉燒腸粉2條、上素蒸粉果1件、蝦餃2件、灼菜半碟

叉燒包1件、叉燒腸粉2條、上素蒸粉果1件、蝦餃2件、灼菜半碟 配搭2： 叉燒包1件、牛肉腸粉1條、燒賣1件、牛柏葉半碟、桂花糕1件、灼菜半碟

叉燒包1件、牛肉腸粉1條、燒賣1件、牛柏葉半碟、桂花糕1件、灼菜半碟 配搭3：奶皇包1件、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1件、菜苗餃2件、鹹水角1件、灼菜半碟

*註：蠔油+8kcal；甜豉油+4kcal；腐乳醬+26kcal

中式點心｜4個運動幫助消化

Audrey建議，吃完中式點心後不妨可以做4個運動，幫助消化的同時可以避免增重：

快步行

持續時間：30-60分鐘

消耗卡路里：約200-300kcal

簡單瑜伽

持續時間：15-30分鐘

建議動作：貓牛式（Cat-Cow Stretch）、嬰兒式（Child‘s Pose）、扭轉式（Seated Twist）

慢跑/跑步

持續時間：20-40分鐘

消耗卡路里：約300-500kcal

高強度間歇訓練（HIIT）

建議時間：飯後至少1小時後才進行，運動約15-20分鐘即可

消耗卡路里：約200–300kcal

資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）

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