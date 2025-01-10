  • 16°C
香港時間：2025110日 (五) 18:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜點心油淋淋高卡又高脂？27款中式點心熱量大比拼　營養師教4招進食貼士

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

點心油淋淋高卡又高脂？27款中式點心熱量大比拼，營養師教4招進食貼士。

【中式點心／熱量／減肥】點心可謂港人至愛，但要小心當中暗藏肥胖陷阱！註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日比較了常見的27款中式點心熱量，推薦6款健康之選，並分享4招進食貼士，供大家參考。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

中式點心｜27款中式點心熱量大比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文表示，不少中式點心既高卡又高脂，為此，她列出27款中式點心的熱量及脂肪，只要選對食物及份量，同樣可以吃得更健康。

27款中式點心熱量大比拼

紅燈區：

點擊圖片放大
+12
+11

 

  • 燒賣 61kcal/粒
  • 馬拉糕 370kcal/籠
  • 豉汁蒸排骨 260kcal/籠
  • 豉汁蒸鳳爪 200kcal/籠
  • 四寶雞扎 150kcal/籠
  • 鮮竹卷 150kcal/條
  • 山竹牛肉 93kcal/粒
  • 鳳爪排骨飯 820kcal/盅
  • 糯米雞 710kcal/隻
  • 珍珠雞 210kcal/隻
  • 炸饅頭 280kcal/個
  • 鹹水角 170kcal/粒
  • 煎蘿蔔糕 120kcla/件

黃燈區：

點擊圖片放大
+8
+7

 

  • 蝦餃 50kcal/粒
  • 菜苗餃 40kcal/粒
  • 柱侯金錢肚 220kcal/籠
  • 咖哩蒸魷魚 190kcal/籠
  • 薑蔥牛柏葉 160kcal/籠
  • 潮州粉果 92kcal/粒
  • 小籠包 85kcal/粒
  • 時菜鯪魚球 63kcal/粒
  • 叉燒腸粉 110kcal/條

綠燈區：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 叉燒包 150kcal/個
  • 奶皇包 120kcal/個
  • 上素蒸粉果 52kcal/粒
  • 牛肉腸粉 88kcal/條
  • 鮮蝦腸粉 81kcla/條
  • 灼時菜

中式點心｜4招進食貼士

Audrey還分享了中式點心進食貼士，並推薦3個「減肥飽肚配搭」，既健康又不怕肥！

4大進食貼士：

  • 盡量控制熱量500至600kcal，即「約5件點心+1個包點」；
  • 少選煎炸點心、少點高脂汁醬；
  • 額外加1碟灼菜，飽肚又有纖維攝取；
  • 避免一個人吃整籠點心。

3個「減肥飽肚配搭」：

  • 配搭1：叉燒包1件、叉燒腸粉2條、上素蒸粉果1件、蝦餃2件、灼菜半碟
  • 配搭2：叉燒包1件、牛肉腸粉1條、燒賣1件、牛柏葉半碟、桂花糕1件、灼菜半碟
  • 配搭3：奶皇包1件、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1件、菜苗餃2件、鹹水角1件、灼菜半碟

*註：蠔油+8kcal；甜豉油+4kcal；腐乳醬+26kcal

中式點心｜4個運動幫助消化

Audrey建議，吃完中式點心後不妨可以做4個運動，幫助消化的同時可以避免增重：

快步行

  • 持續時間：30-60分鐘
  • 消耗卡路里：約200-300kcal

簡單瑜伽

  • 持續時間：15-30分鐘
  • 建議動作：貓牛式（Cat-Cow Stretch）、嬰兒式（Child‘s Pose）、扭轉式（Seated Twist）

慢跑/跑步

  • 持續時間：20-40分鐘
  • 消耗卡路里：約300-500kcal

高強度間歇訓練（HIIT）

  • 建議時間：飯後至少1小時後才進行，運動約15-20分鐘即可
  • 消耗卡路里：約200–300kcal

資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）

——

相關報道：

【飲茶陷阱】4粒燒賣卡路里=1碗飯　10款致肥點心熱量大公開

【超市大搜查】打工仔恩物懶人早餐之選　營養師推介12款較低卡叮叮點心

【減肥陷阱】中式點心山竹牛肉肥過豉汁鳳爪　黃凱詩：牛肉球來自脂肪的熱量達64%

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【瘦身陷阱】假期吃麻辣火鍋+點心+雪糕重3磅　營養師揪出短暫致肥元兇
17:45 2023/06/28
【瘦身陷阱】假期吃麻辣火鍋+點心+雪糕重3磅　營養師揪出短暫致肥元兇
【減肥大作戰】38款茶樓點心熱量大全　營養師教「1包4件」健康飲茶貼士
14:36 2022/07/22
【減肥大作戰】38款茶樓點心熱量大全　營養師教「1包4件」健康飲茶貼士
【致肥陷阱】8款熱門點心高脂高鈉　營養師推薦5款低脂健康之選
15:51 2022/07/01
【致肥陷阱】8款熱門點心高脂高鈉　營養師推薦5款低脂健康之選

你可能感興趣

【瘦身陷阱】假期吃麻辣火鍋+點心+雪糕重3磅　營養師揪出短暫致肥元兇
17:45 2023/06/28
【瘦身陷阱】假期吃麻辣火鍋+點心+雪糕重3磅　營養師揪出短暫致肥元兇
【減肥大作戰】38款茶樓點心熱量大全　營養師教「1包4件」健康飲茶貼士
14:36 2022/07/22
【減肥大作戰】38款茶樓點心熱量大全　營養師教「1包4件」健康飲茶貼士
【致肥陷阱】8款熱門點心高脂高鈉　營養師推薦5款低脂健康之選
15:51 2022/07/01
【致肥陷阱】8款熱門點心高脂高鈉　營養師推薦5款低脂健康之選
健康問題 減肥 養生 網絡熱話 點心

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險