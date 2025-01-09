學習｜夏寶龍：港澳金字招牌絕不能褪色、閒置　須加強更好發揮作用（附全文）

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

國家主席習近平上月在澳門發表重要講話，全國港澳研究會今日舉辦研討會，學習講話精神，港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，全文如下：

香港特別行政區李家超行政長官，澳門特別行政區岑浩輝行政長官，各位嘉賓，各位朋友：

大家上午好。 很高興參加由全國港澳研究會舉辦的專題研討會。 首先，代表中央港澳工作領導小組，向與會嘉賓致以新年的親切問候。

2024年12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區，帶去了中央政府和全國各族人民對澳門的美好祝福。 習近平主席此行，極大增強了港澳和國際社會對「一國兩制」制度優勢和發展前景的信心，極大鼓舞了澳門新一屆特別行政區政府打開發展新天地、不斷創造新輝煌的鬥志，極大激發了港澳社會各界推動香港、澳門實現更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻的豪情壯志。 習近平主席發表的重要講話，高度肯定具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐，深刻總結「一國兩制」實踐經驗，科學擘畫「一國兩制」事業發展藍圖，向世界莊嚴宣示全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針的堅定立場，是習近平新時代中國特色社會主義思想「港澳篇」的最新成果，為香港、澳門未來發展領航指向， 為做好當前和今後一個時期港澳工作提供了根本遵循和行動指南，在「一國兩制」發展進程中具有重要里程碑意義。

今天，全國港澳研究會舉辦專題研討會，深入學習貫徹習近平主席重要講話精神，很有意義。 借此機會，我談幾點體會，與大家交流分享。

一、習近平主席重要講話回望澳門滄桑巨變，用「一國兩制」實踐取得的輝煌成就，向世人雄辯證明「一國兩制」這一好制度具有強大生命力



習近平主席重要講話，展現了澳門回歸祖國25年來取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，讚揚「澳門發生翻天覆地的變化」、「迎來了發展的最好時期」，稱「澳門是祖國的掌上明珠」，是「安居樂業的一方福地」、「偉大祖國的一方寶地」，充分肯定澳門在不同歷史時期扮演重要角色、作出獨特貢獻。 習近平主席強調，「澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，』一國兩制『具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持」。 我們要深刻領會其精神實質和豐富內涵。

——這一好制度好就好在，符合香港、澳門的根本利益，得到香港、澳門居民衷心擁護，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度。 「一國兩制」為香港、澳門的前途命運提供了穩定的預期，不僅實現了香港、澳門的順利回歸，而且為回歸後香港、澳門保持長期繁榮穩定提供了最佳制度安排。 正因為有了「一國兩制」，港澳獨特地位優勢得到不斷鞏固提升，港澳發展保持勃勃生機。 香港國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技產業迅速興起，回歸以來地區生產總值年均實際增長約2.6%，高於同期全球發達經濟體平均增速; 澳門經濟實現歷史性躍升，地區生產總值增長至回歸前的7倍，人均地區生產總值位居世界前列。 正因為有了「一國兩制」，港澳有了戰勝一切風險挑戰的最大底氣，無論是經受亞洲金融危機、國際金融危機衝擊，還是面對非典疫情、新冠疫情的侵襲; 無論是遭遇嚴重自然災害，還是社會動蕩的影響，都一次次戰勝風險挑戰、浴火重生，香港從由亂到治走向由治及興，澳門保持長期穩定發展良好態勢。 正因為有了「一國兩制」，不僅保持了港澳居民所熟悉的資本主義制度和生活方式不變，而且港澳居民享有比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由。

——這一好制度好就好在，符合國家、民族根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度。 「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉。 這一制度，開闢了以和平方式實現祖國統一的新路徑。 「一國兩制」偉大構想付諸實踐，飽經滄桑的香港、澳門先後回到祖國母親懷抱，圓了中華兒女期盼百年的港澳回歸夢，中國人民在完成祖國統一大業歷史進程中邁出重要步伐。 這一制度，保障了港澳更好地服務國家改革開放和現代化建設。 港澳回歸祖國，重新納入國家治理體系，走上與祖國內地共同發展、永不分離的寬廣道路，積極融入國家發展大局，為國家現代化建設發揮了不可替代的作用。 香港、澳門長期是內地最大的境外投資來源地，內地使用港澳資金一直占引進外資的「半壁江山」。截至2024年11月底，香港上市企業2624家、總市值34萬億港元，內地企業已占香港上市公司總數的56.1%，市值更是達到79.4%。 澳門作為世界上唯一以中文和葡文為官方語言的地區，中葡論壇成立以來，在促進中國同葡語國家經貿合作中發揮了重要平臺作用，中國與葡語國家貿易額超2200億美元，約為論壇成立之初的20倍。

——這一好制度好就好在，符合各國投資者的利益，得到國際社會普遍贊同，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。 「一國兩制」在香港、澳門付諸實踐，社會主義制度、資本主義制度這兩種制度在一國之內和諧共處、共同發展，得到了國際社會的廣泛讚譽。 香港、澳門具有「一國兩制」最大優勢，保持單獨關稅區和自由港地位，實行簡單低稅制，擁有最自由、最開放、最國際化的美譽。 長期以來，香港、澳門都被公認為全球營商環境最好的地方，是幹事創業、成就夢想最好的地方，吸引了世界各國各地區投資者紛至遝來，在此創業興業發展。 資料顯示，2024年香港境外母公司的駐港公司達9960家，同比增加921家，創歷年新高; 香港初創企業數目達到4694家，同比增加10%，一大批國際知名企業在港新設國際總部或研發中心。 2024年前三季度，澳門召開各類會展活動1000多場，同比增長近三成，吸引來自世界各地參展商4600多個，參觀人數超過100萬人次。 正如許多國際人士所說，香港、澳門是令人難以抗拒的魅力城市，來了就不想走，生意越做越大，沒有比這裡更好的地方了。

二、習近平主席重要講話立足巨集闊的時空經緯，鮮明提出「一國兩制」蘊含的和平、包容、開放、共用的價值理念，極大彰顯了「一國兩制」的時代意義和世界意義

習近平主席指出，「『一國兩制』蘊含的和平、包容、開放、共用的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護」。 這一重要論斷，深刻揭示了「一國兩制」的時代意義和世界意義，為推動全球治理提供了中國智慧和中國方案，愈發彰顯「一國兩制」的感召力，是對人類政治文明的一大貢獻。

——「和平」，意味著以和為貴、和諧共存，用協商對話方式解決爭端和分歧，這是「一國兩制」的題中之義。 「和」是中國政治文化的核心價值，是中華文明五千多年來一直傳承的理念。 「一國兩制」就是對這一理念的具體實踐。 按照「一國兩制」方針，通過外交談判成功解決了歷史遺留的香港、澳門問題，改變了歷史上但凡收複失地都要兵戎相見的所謂定勢，為世界提供了一個解決歷史爭端的和平典範。 在國際局勢動盪不安的今天，香港、澳門的和平回歸尤為珍貴。 它彰顯了中國共產黨人的政治智慧和國家治理的高度自信，也讓全世界看到中國致力於和平與發展的誠意。

——「包容」，意味著海納百川、有容乃大，充分尊重制度差異和多元特色，這是「一國兩制」的必然要求。 中華文明自古以開放包容聞名於世，既有「包」的胸懷，又有「容」的智慧。 「一國兩制」成功解答了在一個統一的國家內部如何實現兩種不同的社會制度和平共處這一重大課題。 這種包容性，體現在社會制度的包容，在國家主體實行社會主義制度的同時允許香港、澳門實行資本主義制度; 這種包容性，體現在價值理念的多元，無論持何種思想觀念、何種政治取態、何種宗教信仰，都可以在這裡自由地生活; 這種包容性，體現在文明的多樣，不同的語言、不同的族裔、不同的文化，都可以在這裡交流互鑒。 「一國兩制」展示了中國共產黨博大的政治胸襟，最大限度拉長包容的多樣性半徑，畫出最大同心圓。

——「開放」，意味著擁抱世界、攜手並進，不斷為經濟社會發展注入新活力，這是「一國兩制」的鮮明標識。 「一國兩制」是開放的，是發展的，是與時俱進的。 香港、澳門一直是我國對外開放的重要視窗。 在「一國兩制」下，香港、澳門的樞紐地位、橋樑角色更加凸顯，獨特的地位優勢得到有效鞏固和提升，與世界的互聯互通日益拓展。 香港已加入100多個國際組織，參加和適用280多項國際多邊協定，是全球擁有外國領館第二多的城市; 澳門同120多個國家和地區建立穩定的經貿關係，是190多個國際組織和機構的成員。 敞開胸懷、打開大門，「一國兩制」在開放進程中釋放出的獨特魅力，必將為香港、澳門的發展注入新的活力，也必將為世界和平與發展注入強大正能量。

——「共用」，意味著合作共贏、互利互惠，分享制度紅利和發展成果，這是「一國兩制」的實踐使然。 「一國兩制」根植於源遠流長的中華優秀傳統文化，順應和平與發展的歷史潮流，是我國為世界發展提供的國際公共產品，是推動構建人類命運共同體的重要實踐平臺。 在「一國兩制」下，對港澳而言，從祖國內地獲得了無限的發展機遇，經濟社會獲得長足的發展; 對國家而言，港澳是引進來、走出去的重要通道和橋樑紐帶，極大助力了改革開放和現代化建設; 對各國投資者而言，既享有港澳的無限商機，又通過港澳分享中國改革開放帶來的紅利。 可以說，各方都是「一國兩制」事業的利益攸關者、受益者。 「一國兩制」的成功實踐，為人類實現合作共贏提供了成功範例。

三、習近平主席重要講話貫通歷史、現在、未來，深刻揭示「一國兩制」的實踐規律，開闢了新時代「一國兩制」理論新境界

習近平主席重要講話在總結香港、澳門回歸以來實踐經驗的基礎上，精闢概括了繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠必須把握好的4條規律性認識，科學回答了「一國兩制」重大理論和實踐問題。 這些重要論述，進一步豐富和發展了「一國兩制」理論體系，把對「一國兩制」實踐規律的認識和把握提升到新的歷史高度。

第一條「堅守'一國'之本、善用'兩制'之利」，這是推進「一國兩制」實踐必須牢牢把握的正確方向。 習近平主席再次向世界宣示，「繼續全面準確、堅定不移貫徹」一國兩制『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形「 這是中央政府一以貫之的堅定立場。 「一國」與「兩制」是有機統一的，「一國」是「兩制」的根和本，「兩制」讓「一國」更豐富、更精彩。 一方面必須堅守「一國」，國家主權、安全、發展利益高於一切，守護「一國」，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖。 另一方面必須堅定「兩制」，尊重「兩制」差異，發揮「兩制」之利，充分保障特別行政區高度自治權，保持香港、澳門的資本主義制度和生活方式長期不變，保持國際自由港和單獨關稅區地位長期不變，保持香港普通法和澳門歐陸法制度長期不變。 只有堅守「一國」、堅定「兩制」，「一國兩制」實踐才能沿著正確的方向行穩致遠。

第二條「維護高水準安全、推動高質量發展」，這是推進「一國兩制」實踐必須統籌好的兩件大事。 習近平主席強調，「安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移」。 這是對香港、澳門回歸以來「一國兩制」實踐經驗的深刻總結，把安全這個頭等大事和發展這個第一要務結合起來，具有很強的現實針對性。 維護安全要堅定不移，聚焦發展也要堅定不移，二者缺一不可。 港澳回歸以來大量的事實證明，安全這個底線守不住、守不牢，發展的大廈就會地動山搖。 當前，港澳安定祥和的局面來之不易，必須倍加珍惜。 要抓住國家進一步全面深化改革帶來的重大歷史機遇，集中精力拚經濟、謀發展、搞建設，不斷增強港澳發展新動能，以高水準安全護航高質量發展。

第三條「發揮獨特優勢、強化內聯外通」，這是推進「一國兩制」實踐必須鞏固提升的功能作用。 習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會上指出，「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢」，這次在澳門又專門指出港澳要「強化內聯外通」。 這是習近平主席對香港、澳門獨特地位優勢和功能作用的精闢概括。 在「內聯」方面，港澳有著搶抓國家重大機遇、坐擁內地廣闊腹地和超大規模市場的優勢; 在「外通」方面，港澳作為國家高水平對外開放重要橋樑和視窗與國際接軌，順暢對接國際規則、規制、管理、標準，市場化、法治化、國際化金字招牌享譽世界。 港澳的這些優勢，絕不能褪色、不能閑置，必須加強，更好發揮作用。 港澳「內聯」、「外通」兩頭都要到位，最大限度對內對外釋放「一國兩制」制度紅利，把香港、澳門國際品牌擦得更亮，在國際舞臺上展現更大作為。

第四條「弘揚核心價值、促進包容和諧」，這是推進「一國兩制」實踐必須不斷夯實的政治社會基礎。 習近平主席強調，「傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，增進多元文化交流融合，凝聚一切積極力量，畫出海內外支援』一國兩制『的最大同心圓」。 這深刻指出了鞏固「一國兩制」政治社會基礎的關鍵所在。 香港、澳門同胞素有光榮的愛國傳統，愛國愛港、愛國愛澳始終是主旋律，這是香港、澳門社會寶貴的精神財富。 在愛國愛港、愛國愛澳旗幟下，不同的文化和諧共生、交相輝映，各族群長期友好共處、守望相助。 這在多地戰亂不斷、種族衝突嚴重的當今世界，值得倍加珍惜。 在「一國兩制」實踐中，既要弘揚愛國愛港、愛國愛澳的核心價值，又要求同存異，增進多元文化交流融合，團結一切可以團結的力量，形成更廣泛的國內外支援「一國兩制」的統一戰線。

四、習近平主席重要講話為橫琴合作區發展把脈指向，對粵港澳大灣區建設具有重大指導意義，必將不斷豐富「一國兩制」事業發展的新實踐

習近平主席對橫琴開發念茲在茲，傾注大量心血，這已經是第五次親臨橫琴視察。 習近平主席重要講話，專門重申開發橫琴的初心，強調「中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。 這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業專案「 開發橫琴，這是中央為澳門長遠發展開出的一劑「良方」，是為澳門經濟適度多元發展量身定做的。 這個定位必須牢牢把握，絲毫不能動搖。 習近平主席指出，「澳門+橫琴」正在成為豐富『一國兩制』實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平臺」 這些重要論述，充分體現了習近平主席對橫琴開發建設、澳門經濟適度多元發展的殷切期盼，對香港、澳門更好參與粵港澳大灣區建設具有很強的現實指導意義。

第一，深刻領會關於「三個要看」的重要論述，把握好香港、澳門在粵港澳大灣區建設中的定位和作用。 習近平主席在橫琴考察時明確提出檢驗合作區開發建設成效「三個要看」：「要看在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的舉措和成果; 要看在發揮'兩制'之利、推進兩地規則銜接和機制對接上，有沒有創造新的制度性成果; 要看在以琴澳一體化推進粵港澳大灣區市場一體化建設上，有沒有發揮先行先試的作用「。 這「三個要看」既是合作區開發建設必須自覺對標對表的標準，也是香港、澳門參與粵港澳大灣區建設必須遵循的。 澳門在參與粵港澳大灣區建設特別是在橫琴開發建設中，必須牢牢把握經濟適度多元發展這個定位，緊扣便利澳門居民生活就業，著力解決澳門居民關心關切的就業、創業、住房、教育、醫療等民生熱點問題，營造趨同澳門的宜居宜業環境，把橫琴這個「新的桃花源」建設好、發展好。 香港作為粵港澳大灣區發展的核心引擎之一，要繼續發揮比較優勢，會同粵澳著力打造好前海、南沙、河套等重大合作平臺，充分發揮在粵港澳大灣區高水平對外開放中的示範引領作用，為「使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地」貢獻力量。

第二，深刻領會關於銳意改革、聚力攻堅的重要論述，推動香港、澳門在粵港澳大灣區建設中展現更大作為。 習近平主席強調，「在新的起點上，希望大家按照中央要求，銳意改革、聚力攻堅，攜手開創合作區建設新局面」，並強調香港、澳門要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展，更好融入國家發展大局。 這是習近平主席對橫琴合作區開發建設、對粵港澳大灣區建設作出的重要指示，是重要的方法論，也是期望和鞭策。 一要更加解放思想。 建設粵港澳大灣區是推動「一國兩制」事業發展的新實踐，橫琴是豐富「一國兩制」實踐的新示範，可以說是「特區中的特區」。。 粵港澳大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣的條件下建設的，國際上沒有先例。 這當中很多工作是前所未有的，碰到的很多問題也是前所未有的。 只有解放思想，才能蹚出一條新路子。 這就要求必須充分發揮「一國兩制」制度優勢，必須充分發揮香港、澳門的獨特功能作用，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情。 香港、澳門要立足自身定位和優勢，加大改革創新力度，勇於打破條條框框，主動加強與相關方面的工作協同。 二要更好發揮港澳優勢。 大灣區建設的一大鮮明特色是「一國兩制」，重在發揮港澳獨特功能和作用。 要支援香港、澳門以自身所長服務國家所需，把「一國」之本、「兩制」之利、三地優勢結合好，產生「化學反應」，切實加強基礎設施「硬聯通」、規則機制」軟聯通「、粵港澳居民」心聯通「，在打造具有中國特色、彰顯」一國兩制「優勢的國際一流灣區中展現香港、澳門更大作為。

第三，深刻領會關於保持戰略定力、堅持久久為功的重要論述，支援香港、澳門以更加務實的舉措投身粵港澳大灣區建設。 習近平主席強調，「要堅定落實規劃，保持戰略定力，堅持久久為功」。。 這充分彰顯了習近平主席對橫琴開發的深謀遠慮。 開發橫琴是國家重大戰略、是百年大計。 大家要深刻領會習近平主席的重要指示精神，本著對歷史負責、對港澳未來負責、對「一國兩制」事業負責的態度，推進橫琴建設、粵港澳大灣區建設。 一方面，要著眼長遠，保持歷史耐心。 推進粵港澳大灣區建設，包括橫琴、前海、南沙、河套以及北部都會區等建設，是具有「一國兩制」特色的高水平開發建設，和一般的經濟技術開發區模式完全不同。 大家要謀定而後動，算大賬、算長遠賬，想清楚再幹，實施「戰略留白」，切忌急功近利。 香港、澳門參與的粵港澳大灣區重大合作平台建設，都是「一國兩制」下制度型開放的新高地，很重要的一個方面就是制度創新，加強內地與港澳規則銜接、機制對接，主動對接國際高標準經貿規則，助力國家更高水準對外開放。 另一方面，要瞄準目標，一項一項抓好落實。 按照大灣區發展規劃綱要，積極推進橫琴、前海、南沙、河套等重大平臺以及北部都會區建設，逐項細化重點任務，一件事一件事加以推進。 香港、澳門要結合各自實際，加快推動特色產業發展形成規模，不斷完善產業鏈、供應鏈、價值鏈、人才鏈，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和專案，夯實大灣區產業發展基礎。 著力推動跨境人員、物資、資金、資訊等生產要素更加高效便捷流動，加快推進粵港澳大灣區市場一體化。

五、習近平主席重要講話明確提出新時代「一國兩制」實踐的重要使命，殷切期望特別行政區政府搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，對不斷開創「一國兩制」事業高質量發展新局面具有很強的現實指導作用

習近平主席重要講話，明確指出「實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代」一國兩制實踐的重要使命」。 這一重要論述，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的歷史卷軸上標註了「一國兩制」實踐的時代座標，飽含著對香港、澳門的殷切期待。 習近平主席對澳門特別行政區政府和社會各界提出「3點期許」和「4點希望」，這些重要指示精神同樣適用於香港。 希望香港、澳門特別行政區政府和社會各界牢記囑託，順應時代發展潮流，主動識變應變求變，更好發揮「一國兩制」制度優勢，加強港澳兩地互學互鑒、交流合作，不斷打開香港、澳門發展新天地。

一是把關於推動港澳經濟發展的重要論述落到實處，必須集中精力拚經濟、謀發展、搞建設。 習近平主席重要講話把著力推動澳門經濟適度多元發展放在「4點希望」的首位，並從定位、產業、項目和路徑等方面提出了具體要求，可見習近平主席對澳門經濟適度多元發展是多麼重視。 經濟適度多元發展是保持澳門長期繁榮穩定的必由之路，是事關澳門長治久安和澳門居民根本福祉的戰略問題。 在這個問題上，澳門社會已形成廣泛共識。 特別行政區政府明確表示，經濟適度多元發展是「必答題」。 希望澳門特別行政區政府錨定經濟適度多元發展這個目標，以強烈的緊迫感、責任感，抓住當前難得的歷史機遇，下大力氣加以推進，再難也要堅持不懈做下去。 要從澳門實際出發，精準定位、聚焦重點，找到經濟適度多元發展突破口，打造具有國際競爭力、有帶動效應的產業和專案。 當前，香港經濟復甦向好，正處於由治及興的關鍵階段。 希望香港特別行政區政府帶領社會各界鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，大力發展創新科技產業，加快餐飲、零售、旅遊等業態升級，促進文商旅體融合發展，積極推動北部都會區建設，開拓發展新賽道，不斷增強經濟發展新動能。 要廣納天下英才，大力引進和培養各類人才，為香港、澳門和國家發展提供智力支撐。 希望香港、澳門工商界和企業家們繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩愛國愛港、愛國愛澳的優良傳統，堅定支援行政長官和特別行政區政府依法施政，以港為家、以澳為家，眾志成城、開拓創新，特別是在當前複雜的國際形勢下，要展現更強烈的愛國情懷，要體現「烈火金剛」的堅強品質，積極探索新產業、新業態，在國家新一輪改革開放中發揮更大作用， 以實際行動共建美好香港、美好澳門。

二是把關於提升特別行政區治理效能的重要論述落到實處，必須下大力氣建設高效、有為的服務型政府。 習近平主席重要講話鮮明提出澳門「要把依法治理和擔當作為結合起來」，這與習近平主席對香港提出的「把有為政府同高效市場更好結合起來」是一致的，都體現了對特別行政區政府擔當作為的期待和要求，對於提升政府治理效能和水準具有很強的現實指導性。 希望香港、澳門特別行政區政府革新管治理念，破除不合時宜的舊觀念，完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，以更大擔當、更大魄力、更大決心推動香港、澳門實現更好發展，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹家。

三是把關於打造更高水準對外開放平臺的重要論述落到實處，必須不斷強化香港、澳門國際化優勢和特色。 習近平主席高度重視香港、澳門在高水平對外開放中的作用，強調「以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力」，並明確提出「兩個打造」：即「打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡」、「打造中西文明交流互鑒的重要視窗」。 澳門要立足「一中心、一平臺、一基地」定位，拓展國際視野，擴大國際「朋友圈」，吸引更多國際資源集聚澳門併發揮好作用，特別是要主動加強與葡語國家聯繫，形成全方位、深層次、多領域互利合作的格局。 香港要保持普通法制度，維護自由開放規範的營商環境，加快建設國際調解院，積极參與全球治理，加強同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。 香港、澳門要講好港澳故事、中國故事，積極主動對接高品質共建「一帶一路」等國家戰略，不斷提升國際影響力、吸引力和競爭力，在國際舞臺上大展身手。

四是把關於維護社會祥和穩定的重要論述落到實處，必須團結凝聚社會各界力量把香港、澳門建設得更加美好。 習近平主席強調「堅定維護國家安全和澳門穩定」，「始終堅持以人民為中心，解決好廣大居民最關心最迫切最現實的問題」，還深情地說只要擁護『一國兩制』方針，熱愛澳門這個家園，都是喝了『亞婆泉水』的澳門人，都是建設澳門的積極力量 這些重要論述，為在新的起點上夯實社會穩定根基、團結各方面力量共建美好澳門提供了指引。 維護社會祥和穩定，是「一國兩制」在香港、澳門成功實踐的一條重要經驗。 行政長官和特別行政區政府要履行好當家人、第一責任人的職責，民之所憂、我必念之，始終把普通居民的柴米油鹽放在心上，不斷實現居民對美好生活的嚮往; 築牢基層治理根基，團結帶領社會各界珍惜當前安定祥和的大好局面，心往一處想、勁往一處使，共同把香港、澳門建設好。 習近平主席非常關心港澳青年的成長成才，寄語廣大青年要心系港澳、心系國家，「志存高遠、腳踏實地，當好『一國兩制』事業的建設者和接班人」。 希望特別行政區政府和社會各界更加關心關愛青年，為青年發展提供更好環境、創造更多機會，讓廣大青年在建設強大祖國和美好香港、美好澳門的廣闊天地中建功立業、綻放光采。

各位嘉賓、各位朋友，「一國兩制」實踐進入了新階段，國家的發展日新月異、勢不可擋，港澳的發展生機勃勃、未來可期。 習近平主席滿懷深情的囑託一定會激勵、鼓舞全體港澳居民銳意進取、奮發有為，為香港、澳門飛得更高、走得更遠、實現更好發展注入強大動力。 我們堅信，有偉大祖國作堅強後盾，有特別行政區政府和社會各界團結奮鬥，乘著強國建設、民族復興的浩蕩東風，香港、澳門一定能夠再創新輝煌、再續新傳奇！

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