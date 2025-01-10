新冠病毒｜兒童感染新冠可致嚴重後遺症　防患三疫夾擊及早為子女接種新冠新疫苗

▲ 兒童感染新冠可致嚴重後遺症，防患三疫夾擊，及早為子女接種新冠新疫苗。

新冠肺炎已經成為香港的風土病，且持續有變種病毒湧現，雖然本港已為不同年齡層的市民提供疫苗接種，但仍有不少家長對於是否應讓子女接種疫苗有所猶豫。有專科醫生指出，本港兒童和青少年的新冠疫苗接種率偏低，然而感染新冠病毒卻有機會引致嚴重併發症及後遺症，呼籲家長應重視這一問題，及早帶孩子接種疫苗。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生引述本港數據指出，本港6個月至3歲幼童中只有約30%接種了一針疫苗；3至11歲兒童中，亦只有三分之一完成了三針疫苗接種，至於12至19歲青少年的三針接種率亦仍有進步空間，「很多家長都低估了讓子女接種疫苗的重要性。」

疫情期間有約90宗MIS-C個案

事實上，兒童感染新冠病毒後可能出現多種嚴重的併發症及後遺症，包括多系統發炎綜合症(MIS-C)、認知能力下降、器官功能受損等，這些問題或會對兒童的健康和發育帶來深遠影響。關醫生指出，疫情期間共錄得約90宗兒童在感染新冠後出現類川崎病的MIS-C個案，最近本港亦有2宗相關個案。

MIS-C是一種罕見但嚴重的併發症，通常在兒童感染新冠後2-6週內發生。主要表現為持續發燒、身體多個部位炎症，可能影響心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或腸胃道器官，嚴重時會導致器官功能衰竭，需要接受深切治療。關醫生補充，感染新冠的兒童還可能出現喉頭炎，導致呼吸困難，這些都是成人較少見但對兒童卻相當危險的併發症，值得家長關注。

關日華醫生指出，新冠病毒變異速度很快，最近較新發現的變種包括KP.2、KP.3、XEC等。不過鑑於疫苗製造需時，因此疫苗更新總是較病毒變異慢一步，但由於新的變種多是Omicron的遠親，由變異株JN.1突變而來，故此關醫生呼籲社會大眾應透過針對JN.1變種研發的最新疫苗去預防新的變種，以達到最大的保護功效。

冬季來臨 小心預防「三疫夾擊」

此外，隨著冬季來臨，除新冠病毒外，流感病毒及RSV病毒活躍，關醫生亦提醒，若同時感染形成「三疫夾擊」，後果將不堪設想，因此建議兒童應同時接種新冠疫苗及流感疫苗，兩邊肩膀各打一針，以減低同時感染的機會。可惜目前尚未有RSV疫苗面世，故預防此病毒主要靠勤洗手及戴口罩等措施。

「如果兒童從未接種過新冠疫苗，一旦感染，出現嚴重併發症和後遺症的風險將大大提高。過去曾出現過一些個案因此而影響心臟、肺部等重要器官，家長絕對不能掉以輕心。」關醫生指出，免疫力正常且不曾接種過新冠疫苗的兒童，如年齡介乎6個月至4歲又從未感染的話，需接種2-3劑疫苗，至於曾經感染的6個月至4歲兒童及所有5歲或以上的兒童，則只需接種1針，簡單方便。

此外，關日華醫生更特別提醒，高風險人士如長者和長期病患者、6個月或以上免疫力弱人士、醫護人員等，若距上一次接種已超過半年，應盡快補打新一代疫苗；如果12歲以上又屬於符合資格接種群組應轉用最新的JN.1新冠疫苗，以取得更佳保護力，降低感染風險和嚴重併發症。如果市民對疫苗有任可疑問，應與主診醫生商討，了解預防新冠疫苗的方案，但呼籲家長切勿忽視，以免造成難以挽回的損害。

▲ 兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生。

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