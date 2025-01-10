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長期壓力大、瞓得差 大增肝脂風險 醫學界專家教你1招清肝毒降肝脂

特約

發布時間： 2025/01/10 15:00

最後更新： 2025/01/10 15:21

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

「日頭壓力大，夜晚瞓得差！」這句話相信是不少人的生活寫照。近年研究發現，全球約三分之一人口受肝脂指數超標所困擾，與身形肥瘦無關，Z世代年輕人也可能受影響。其實不單止經常飲酒會引致肝脂危機，都市人常忽略傷肝日常習慣，工作時間長、壓力大、餐餐外賣和休息不足，不知不覺中損害肝臟健康，導致肝脂高危。想在忙碌的生活中保護肝臟，到底有何妙法？

長期壓力大、睡眠質素欠佳增肝脂風險 應如何有效護肝? 

全球肝脂肪患者持續上升，本港研究顯示當中女性患者數量增加尤為顯著¹。這種肝危機提升成因往往是長時間被壓力困擾，睡眠質素欠佳所致，此外，不良的生活方式，例如飲食不均、運動不足等亦加劇影響肝功能負擔。當肝臟功能受損，除可能引致易倦、面色暗沉、皮膚變差和腹脹等徵狀，甚至更可能影響情緒。由於大多數患者初期並無明顯症狀，部分人可能只感到右上腹不適、疲勞或乏力，因而忽視危機。

楊茜堯分享：1星期提升精神及睡眠質素 全靠康萃樂護肝養肝益生菌

早前復出拍劇的藝人楊茜堯亦曾面對類似情況。她表示，由於需要同時兼顧工作及家庭，每日從早到晚在片場拍攝，回家後還要陪伴子女，待孩子入睡才能背誦翌日的對白，這樣緊湊的生活令她經常感到疲倦和煩燥，晚上更難以入睡。幸好開始服用「康萃樂護肝養肝益生菌」，情況得到明顯改善。

「服用一星期後，已感覺疲勞感減輕，睡眠質素改善。持續服用一段時間，肝臟感覺變得健康，每晚都能一覺睡到天亮，心情也輕鬆了。」楊茜堯續指，現在拍完一天戲後，精神和氣色都很好，回家後仍有精力陪伴小朋友玩耍，連腸道也變得順暢！

楊茜堯指服用「康萃樂護肝養肝益生菌」後，睡眠質素改善，肝臟感覺變得健康。

腸與肝關係密切 全球權威組織WGO認證護肝益生菌功效

為何益生菌與肝臟健康有關？原來肝臟和腸道之間存在着密不可分的關係！全球權威組織WGO指出腸與肝是互相關聯：透過益菌移行的方式，產生腸道系統與肝臟的交互作用，這種關係被稱為「腸 - 肝軸」。更重要的是，腸內特定護肝益菌的代謝物能調節肝臟細胞運作，因此當腸道特定護肝益菌群不足時，不只會影響消化系統，還影響肝修復排毒過程，導致肝臟損傷及發炎情況。這正好說明維持腸道健康對肝臟功能的重要性。

醫學界專家推薦臨床證實護肝配方  7週降低肝酵素

全球銷量No.1及最多藥劑師推薦益生菌品牌Culturelle康萃樂的「護肝養肝益生菌」，其獨特配方經臨床實證對降低肝指數具顯著功效。每粒含有獲全球權威組織WGO認證的7大護肝專用益生菌株，搭配FOS益生元、鋅和硒，配方經過反覆驗證，含5倍臨床有效劑量，有效1星期消除疲勞，2星期面色變明亮，7星期即可降低肝脂和肝酵素。

「康萃樂護肝養肝益生菌」產品不含西藥及致敏成分，品質安全可靠，能有效實現清肝排毒、護肝養肝、修復更新、促進腸道健康、增強免疫力和抗細胞氧化等6大護肝功效。

「康萃樂護肝養肝益生菌」每粒含有獲全球權威組織WGO認證的7大護肝專用益生菌株，配方經過反覆驗證，7星期可降低肝脂和肝酵素。

100%用家認同護肝、養肝及解酒功效顯著

對於生活繁忙、經常進食高糖高脂食物、應酬頻繁、飲酒習慣、缺乏睡眠及休息、承受長期壓力或受肝脂問題困擾的人來說，也是不可或缺的健康補充品。「康萃樂護肝養肝益生菌」獲100%用家認同產品的護肝養肝及解酒功效顯著，超過93%用家認同有助改善面黃眼黃、睡眠狀況及精神更飽滿²。每日服用一粒，即可同時照顧肝臟和腸道健康，男女均適合。

「康萃樂護肝養肝益生菌」獲100%用家認同產品的護肝養肝及解酒功效顯著。

分題：新春限定優惠　康萃樂全線產品買三送一

康萃樂全線產品推出新春限定「買3送1」優惠，康萃樂「護肝養肝益生菌」每件低至$344.3。

想自己和家人神清氣爽迎接蛇年？由即日起至1月30日，康萃樂全線產品推出新春限定「買3送1」優惠，康萃樂「護肝養肝益生菌」每件低至$344.3（標準價$459）！萬寧門市及網店獨家發售，100%正貨保證，新一年就由照顧肝臟健康開始！

立即購買：https://bit.ly/4fL2Z9p

¹ https://livercenter.com.hk/article/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%9A%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D%E5%85%A8%E7%90%83%E7%88%86%E7%99%BC%E3%80%81%E5%A2%9E%E5%B9%B4%E9%95%B7%E5%A5%B3%E5%A3%AB%E8%82%9D%E7%97%85%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E9%A2%A8%E9%9A%AA/

² 根據Mansfield於 2024 年進行的《護肝養肝益生菌產品測試》

（特約）
 

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