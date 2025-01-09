關愛學生︱陳敏兒聯同教育界人士樹大開Talk　關懷學生情緒健康【附報名詳情】

▲ 生命教練陳敏兒女士與教育界人士，一同分享創建共融校園、情緒健康家庭心得。

為加強家校合作共建關愛學生的共融環境及推動精神健康，香港樹仁大學將於1月21日舉辦 以「家校攜手．關愛融合」為主題的座談會，邀來教育工作者及生命教練分享她們在促進兒童及年少青成長方面的經驗及見解。

來自教育界的筲箕灣官立中學殷見歡校長及官立嘉道理爵士中學（西九龍）宋綺琪主任，從學校層面，講述如何支援有特殊教育需要學生創建共融校園的心得。

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另一演講嘉賓為前演藝人兼生命教練陳敏兒女士，她則從家庭角度出發，分享如何通過日常互動和支持促進兒童及青少年的情緒健康，造情緒健康的家庭策略。 此次座談會歡迎全港教育界人士及中小學現職教師報名參加，成功參與的教師可把活動時數計算為教師專業進修時數，以及獲頒發電子出席證書。

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如家長有興趣，亦歡迎報名參加。座談會名額有限，報名從速。活動當日附設去返接駁車（天后MTR A2出口地面集合至香港樹仁大學，費用全免）。

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近年本港教育界致力推行融合教育，香港樹仁大學獲香港特別行政區教育局委託，於2024/25 、2025/26及2026/27學年為教師提供一系列應對特殊教育需要（SEN）學生的專業發展課程， 協助教師掌握照顧有特殊教育需要學生的專業能力，從而提升學校推行融合教育的成效。此次座談會正是這系列專業發展課程今年的焦點活動之一。

「家校攜手．關愛融合」座談會詳情如下：

日期︰ 2025 年1月 21日（星期二） 時間︰ 下午1時45分至5時正 地點︰ 香港樹仁大學北角寶馬山慧翠道6號研究院綜合大樓 RLG208 對象︰ 全港教育界人士、中小學現職教師*、家長 名額︰ 200 人（就讀本校專題課程教師優先） 報名︰ 連結登記 備註︰ *活動可計算教師專業進修時數及可獲頒發電子出席證書 交通︰ 附設去返接駁車（天后MTR A2出口地面集合至香港樹仁大學，費用全免）

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