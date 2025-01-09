王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光

▲ 疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓，招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光。

【王星 / 詐騙公司 / 緬甸】被拐至緬甸詐騙園區的內地男演員於1月7日獲救，隨當事人對此事細節交代及警方的深入調查、行動，綁架王星的涉案詐騙公司被搗毀，幕後廣東籍老闆被捕；此外，負責招募演員赴泰拍戲的統籌「顏十六」身份被起底。

王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭 揭至少50人被困詐騙園區大樓

王星獲救｜涉案公司被搗毀老闆被捕

據馬媒報到，綁架王星的涉案詐騙公司「已被警方搗毀，其幕後老闆，外號「金老虎」，人稱「玉總」的廣東籍嫌疑人已被抓獲。據網傳聊天記錄顯示，該老闆在國內有多間公司，且涉及非法交易。

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同時，一位曾幫助家屬從緬甸電詐園區解救過多名中國人的志願者透露，據他了解，王星被困於一個小規模電詐公司，因近期受到各方輿論壓力，公司高層在商議後自主放人。

王星獲救｜起底有關事件藝人統籌「顏十六」

隨愈來愈多與王星經歷相似的失聯藝人家屬於網絡發布求助信息，據聊天信息顯示，招募藝人赴泰國工作的人均為1名自稱是「泰國GMM Grammy公司」的藝人統籌「顏十六」。

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昨日（8日），演員任逍遙於社交媒體公開「顏十六」的個人信息，指其真名為顏某磊，曾用名「顏俊楓」、「顏君超」及「顏超」，目前此人仍在其他招聘平台發布招募信息。據悉，1個月前，「顏十六」曾邀請朋友前往泰國拍戲，並稱「能多賺錢」，並曾以《緝毒女警》劇組招募演員的名義，於各類演員交流群眾發布消息。

「顏十六」目前與4間企業關聯，除浙江顏氏天藝影業有限公司仍存續狀態外，其他3間公司處於吊銷及註銷狀態。不過，據網絡傳出的一張聊天截圖顯示，演員統籌「顏十六」曾稱微信賬號被人盜取，「最近一個月的事情和我沒關係」。

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