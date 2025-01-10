免費打流感針2025｜流感疫苗接種計劃8類人免費打針　全港各區接種醫院診所名單【附流感症狀】

▲ 流感高峰期殺到兒童高危！一文看清全港免費打流感針診所名單。

【流感/流感針/流感疫苗】衞生署衞生防護中心表示，本港已進入流感季節。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅早前指出，5歲或以下幼童的感染率升幅較大，幼稚園及小學爆發流感的風險較高，呼籲家長在農曆新年前，盡快為幼童接種流感疫苗。

為此，TOPick整合流感針懶人包，提供免費接種流感疫苗的診所名單、地址及電話，供各位家長參考。

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免費打流感針2025｜免費接種流感疫苗合資格人士

2024/25年度「政府防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗：

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免費打流感針2025｜全港各區免費打流感針地點

合資格人士可於指定公營診所免費接種流感疫苗。

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所：

香港島

地區 普通科門診診所 地址 電話 東區 柏立基夫人普通科門診診所 北角七姊妹道140號1樓 2561 6161 東區 柴灣普通科門診診所 柴灣康民街1號地下 2556 0261 東區 西灣河普通科門診診所 西灣河太康街28號一樓 3620 3314 東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 東區 環翠普通科門診診所 柴灣環翠邨第12座地下 2897 5527 南區 赤柱普通科門診診所 赤柱黃麻角道14號地下 2813 6741 灣仔 東華東院普通科門診部 香港銅鑼灣東院道19號 東華東院主座大樓地下 2162 6022 2162 6023 灣仔 貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日 間醫療中心地庫高層 3553 3116 南區 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 2555 0382 南區 鴨脷洲普通科門診診所 鴨脷洲大街161號 2518 5610 中西區 中區健康院普通科門診診所 中環九如坊1號 2545 1485 中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 中西區 西營盤賽馬會普通科門診診所 香港西營盤皇后大道西134號 2859 8203 中西區 東華醫院普通科門診診所 香港上環普仁街12號 東華醫院鶴堅士樓地下 2589 8518

九龍

地區 普通科門診診所 地址 電話 九龍城 中九龍診所 旺角亞皆老街147號A 2762 1456 九龍城 紅磡診所 紅磡差館里22號 2353 3811 九龍城 李基紀念醫局 九龍城賈炳達道99號 2382 1096 九龍城 順德聯誼會梁銶琚診所 九龍城馬頭圍道165號 土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓 2715 9538 黃大仙 東九龍普通科門診診所 鑽石山斧山道160號 2320 4240 黃大仙 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 黃大仙 香港佛教醫院普通科門診診所 九龍樂富杏林街10號 香港佛教醫院A座地下低層 2339 6117 黃大仙 聖母醫院家庭醫學診所 九龍黃大仙沙田坳道118號 聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 黃大仙 橫頭磡賽馬會普通科門診診所 橫頭磡聯合道200號 3143 7100 黃大仙 伍若瑜普通科門診診所 慈雲山雙鳳街55號 2325 5221 油尖旺 廣華醫院全科門診部 九龍窩打老道25號廣華醫院東華三院徐 展堂門診大樓1樓 3517 2981 油尖旺 李寶椿普通科門診診所 旺角鴉蘭街22號 2393 8161 油尖旺 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400 觀塘 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 觀塘 藍田分科診所普通科門診診所 藍田啟田道99號地下 2346 2853 觀塘 順利普通科門診診所 順利邨利富樓地下 2343 0247 觀塘 牛頭角賽馬會普通科門診診所 牛頭角定安街60號地下 3518 7710 觀塘 九龍灣健康中心普通科門診診 所 九龍灣啟仁街9號一樓 2116 2812 西貢 方逸華普通科門診診所 西貢萬年街23號地下 2792 2601 西貢 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 西貢 將軍澳賽馬會普通科門診診所 將軍澳寶琳北路99號地下 2701 9922 葵青 下葵涌普通科門診診所 葵涌麗祖路77號 3651 5411 葵青 伍若瑜夫人普通科門診診所 梨木樹和宜合道310號 2401 0124 葵青 北葵涌普通科門診診所 葵涌大白田街125號 2418 8501 葵青 青衣長康普通科門診診所 青衣長康邨長康商場3樓 2719 8130 葵青 青衣市區普通科門診診所 青衣青綠街21號 2434 6205 葵青 南葵涌賽馬會普通科門診診所 葵涌葵盛圍310號 2615 7333 深水埗 明愛醫院家庭醫學診所 九龍深水埗永康街111號 明愛醫院懷明樓地下 3408 7001 深水埗 長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 2387 8211 深水埗 南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 深水埗 南山普通科門診診所 南山邨南堯樓地下 2779 5688 深水埗 石硤尾普通科門診診所 深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B 2788 3023 深水埗 西九龍普通科門診診所 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下 2150 7200

新界

地區 普通科門診診所 地址 電話 荃灣 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 荃灣 仁濟醫院全科診所 新界荃灣仁濟街7-11號 仁濟醫院C座地下 2417 8825 北區 粉嶺家庭醫學中心 新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓 2639 4601 北區 沙頭角普通科門診診所 沙頭角公路（石涌凹段）58號地下 2674 0231 北區 北區社區健康中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓 2957 5186 北區 打鼓嶺普通科門診診所 打鼓嶺坪輋路136號 打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 2674 4283 沙田 馬鞍山家庭醫學中心 馬鞍山西沙路609號地下 2644 5521 沙田 瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730 沙田 沙田(大圍)普通科門診診所 沙田大圍文禮路2號地下 2691 1618 沙田 圓洲角普通科門診診所 沙田插桅杆街29號地下 2647 3383 大埔 大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039 大埔 王少清家庭醫學中心 大埔寶湖里1號地下 2658 9182 屯門 屯門診所 屯門新墟青賢街11號地下 2452 9111 屯門 屯門湖康診所 屯門湖康街2號一樓 2458 3788 屯門 仁愛普通科門診診所 屯門屯利街6號地下 2404 3700 元朗 錦田診所 石崗錦田路200號地下 2488 1437 元朗 容鳳書健康中心 元朗西菁街26號地下 2443 8400 元朗 元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號地下 2443 8511 元朗 天水圍健康中心(天瑞路) 天水圍天瑞路3號地下 2448 5511 元朗 天水圍(天業路)社區健康中心 天水圍天業路3號一樓 3124 2200

離島

地區 普通科門診診所 地址 電話 離島 北南丫普通科門診診所 榕樹灣大街100號地下 2982 0213 離島 坪洲普通科門診診所 坪洲聖家路1號A地下 2983 1110 離島 索罟灣普通科門診診所 南丫島索罟灣第二街1號地下 2982 8350 離島 長洲醫院普通科門診部 長洲東灣長洲醫院路 長洲醫院門診大樓1樓 2986 2100 離島 梅窩普通科門診診所 大嶼山梅窩銀礦灣路2號 梅窩政府合署地下及一樓 2984 2080 離島 大澳賽馬會普通科門診診所 大嶼山大澳石仔埗街103號地下 2985 7236 離島 北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所（適用於專科門診覆診的合資格病人）：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院：

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免費打流感針2025｜流感疫苗Q&A

1. 接種疫苗須帶備哪些文件？

接種疫苗時，請帶備香港居民身分證明文件及所有疫苗接種記錄（接種卡）。

以下人士必須出示其證明文件：

持有有效醫療費用減免證明書人士： 社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗）

社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗） 滿6歲仍就讀幼稚園或幼兒中心的兒童、滿12歲仍就讀小學的兒童，以及滿18歲仍就讀中學的青少年： 學生證或學生手冊

學生證或學生手冊 智障人士： 殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」）

殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」） 領取傷殘津貼人士：社會福利署簽發給津貼受惠人或其家長/監護人的傷殘津貼批准信（只限於發放津貼期內接種疫苗）

2. 3類流感疫苗有何分別？

TOPick整合滅活流感疫苗、重組流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗的適用人士、副作用等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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流感懶人包｜症狀、傳播途徑、預防方法

根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。

TOPick整合流感病徵、傳播途徑、治理方法及預防方法等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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