免費打流感針2025｜流感疫苗接種計劃8類人免費打針 全港各區接種醫院診所名單【附流感症狀】
撰文： 沈佩珊
發布時間： 17 分鐘前
最後更新： 10 分鐘前
【流感/流感針/流感疫苗】衞生署衞生防護中心表示，本港已進入流感季節。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅早前指出，5歲或以下幼童的感染率升幅較大，幼稚園及小學爆發流感的風險較高，呼籲家長在農曆新年前，盡快為幼童接種流感疫苗。
為此，TOPick整合流感針懶人包，提供免費接種流感疫苗的診所名單、地址及電話，供各位家長參考。
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免費打流感針2025｜免費接種流感疫苗合資格人士
2024/25年度「政府防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗：
免費打流感針2025｜全港各區免費打流感針地點
合資格人士可於指定公營診所免費接種流感疫苗。
醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所：
香港島
|地區
|普通科門診診所
|地址
|電話
|東區
|柏立基夫人普通科門診診所
|北角七姊妹道140號1樓
|2561 6161
|東區
|柴灣普通科門診診所
|柴灣康民街1號地下
|2556 0261
|東區
|西灣河普通科門診診所
|西灣河太康街28號一樓
|3620 3314
|東區
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|2560 0211
|東區
|環翠普通科門診診所
|柴灣環翠邨第12座地下
|2897 5527
|南區
|赤柱普通科門診診所
|赤柱黃麻角道14號地下
|2813 6741
|灣仔
|東華東院普通科門診部
|香港銅鑼灣東院道19號 東華東院主座大樓地下
|2162 6022 2162 6023
|灣仔
|貝夫人普通科門診診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日 間醫療中心地庫高層
|3553 3116
|南區
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|香港仔水塘道10號
|2555 0381 2555 0382
|南區
|鴨脷洲普通科門診診所
|鴨脷洲大街161號
|2518 5610
|中西區
|中區健康院普通科門診診所
|中環九如坊1號
|2545 1485
|中西區
|堅尼地城賽馬會普通科門診診所
|堅尼地城域多利道45號
|2817 3215
|中西區
|西營盤賽馬會普通科門診診所
|香港西營盤皇后大道西134號
|2859 8203
|中西區
|東華醫院普通科門診診所
|香港上環普仁街12號 東華醫院鶴堅士樓地下
|2589 8518
九龍
|地區
|普通科門診診所
|地址
|電話
|九龍城
|中九龍診所
|旺角亞皆老街147號A
|2762 1456
|九龍城
|紅磡診所
|紅磡差館里22號
|2353 3811
|九龍城
|李基紀念醫局
|九龍城賈炳達道99號
|2382 1096
|九龍城
|順德聯誼會梁銶琚診所
|九龍城馬頭圍道165號 土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓
|2715 9538
|黃大仙
|東九龍普通科門診診所
|鑽石山斧山道160號
|2320 4240
|黃大仙
|柏立基普通科門診診所
|新蒲崗太子道東600號
|2383 3311
|黃大仙
|香港佛教醫院普通科門診診所
|九龍樂富杏林街10號 香港佛教醫院A座地下低層
|2339 6117
|黃大仙
|聖母醫院家庭醫學診所
|九龍黃大仙沙田坳道118號 聖母醫院門診大樓地下
|2354 2267
|黃大仙
|橫頭磡賽馬會普通科門診診所
|橫頭磡聯合道200號
|3143 7100
|黃大仙
|伍若瑜普通科門診診所
|慈雲山雙鳳街55號
|2325 5221
|油尖旺
|廣華醫院全科門診部
|九龍窩打老道25號廣華醫院東華三院徐 展堂門診大樓1樓
|3517 2981
|油尖旺
|李寶椿普通科門診診所
|旺角鴉蘭街22號
|2393 8161
|油尖旺
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|油麻地炮台街145號一樓
|2272 2400
|觀塘
|觀塘社區健康中心
|觀塘協和街60號地下高層
|2389 0331
|觀塘
|藍田分科診所普通科門診診所
|藍田啟田道99號地下
|2346 2853
|觀塘
|順利普通科門診診所
|順利邨利富樓地下
|2343 0247
|觀塘
|牛頭角賽馬會普通科門診診所
|牛頭角定安街60號地下
|3518 7710
|觀塘
|九龍灣健康中心普通科門診診 所
|九龍灣啟仁街9號一樓
|2116 2812
|西貢
|方逸華普通科門診診所
|西貢萬年街23號地下
|2792 2601
|西貢
|將軍澳(寶寧路)普通科門診診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|2191 1083
|西貢
|將軍澳賽馬會普通科門診診所
|將軍澳寶琳北路99號地下
|2701 9922
|葵青
|下葵涌普通科門診診所
|葵涌麗祖路77號
|3651 5411
|葵青
|伍若瑜夫人普通科門診診所
|梨木樹和宜合道310號
|2401 0124
|葵青
|北葵涌普通科門診診所
|葵涌大白田街125號
|2418 8501
|葵青
|青衣長康普通科門診診所
|青衣長康邨長康商場3樓
|2719 8130
|葵青
|青衣市區普通科門診診所
|青衣青綠街21號
|2434 6205
|葵青
|南葵涌賽馬會普通科門診診所
|葵涌葵盛圍310號
|2615 7333
|深水埗
|明愛醫院家庭醫學診所
|九龍深水埗永康街111號 明愛醫院懷明樓地下
|3408 7001
|深水埗
|長沙灣賽馬會普通科門診診所
|長沙灣廣利道2號
|2387 8211
|深水埗
|南昌家庭醫學診所
|長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
|3742 3876
|深水埗
|南山普通科門診診所
|南山邨南堯樓地下
|2779 5688
|深水埗
|石硤尾普通科門診診所
|深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B
|2788 3023
|深水埗
|西九龍普通科門診診所
|深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下
|2150 7200
新界
|地區
|普通科門診診所
|地址
|電話
|荃灣
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|荃灣沙咀道213號
|2614 4789
|荃灣
|仁濟醫院全科診所
|新界荃灣仁濟街7-11號 仁濟醫院C座地下
|2417 8825
|北區
|粉嶺家庭醫學中心
|新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓
|2639 4601
|北區
|沙頭角普通科門診診所
|沙頭角公路（石涌凹段）58號地下
|2674 0231
|北區
|北區社區健康中心
|上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓
|2957 5186
|北區
|打鼓嶺普通科門診診所
|打鼓嶺坪輋路136號 打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下
|2674 4283
|沙田
|馬鞍山家庭醫學中心
|馬鞍山西沙路609號地下
|2644 5521
|沙田
|瀝源普通科門診診所
|沙田瀝源街9號地下
|2692 8730
|沙田
|沙田(大圍)普通科門診診所
|沙田大圍文禮路2號地下
|2691 1618
|沙田
|圓洲角普通科門診診所
|沙田插桅杆街29號地下
|2647 3383
|大埔
|大埔賽馬會普通科門診診所
|大埔汀角路37號地下
|2664 2039
|大埔
|王少清家庭醫學中心
|大埔寶湖里1號地下
|2658 9182
|屯門
|屯門診所
|屯門新墟青賢街11號地下
|2452 9111
|屯門
|屯門湖康診所
|屯門湖康街2號一樓
|2458 3788
|屯門
|仁愛普通科門診診所
|屯門屯利街6號地下
|2404 3700
|元朗
|錦田診所
|石崗錦田路200號地下
|2488 1437
|元朗
|容鳳書健康中心
|元朗西菁街26號地下
|2443 8400
|元朗
|元朗賽馬會健康院
|元朗青山公路269號地下
|2443 8511
|元朗
|天水圍健康中心(天瑞路)
|天水圍天瑞路3號地下
|2448 5511
|元朗
|天水圍(天業路)社區健康中心
|天水圍天業路3號一樓
|3124 2200
離島
|地區
|普通科門診診所
|地址
|電話
|離島
|北南丫普通科門診診所
|榕樹灣大街100號地下
|2982 0213
|離島
|坪洲普通科門診診所
|坪洲聖家路1號A地下
|2983 1110
|離島
|索罟灣普通科門診診所
|南丫島索罟灣第二街1號地下
|2982 8350
|離島
|長洲醫院普通科門診部
|長洲東灣長洲醫院路 長洲醫院門診大樓1樓
|2986 2100
|離島
|梅窩普通科門診診所
|大嶼山梅窩銀礦灣路2號 梅窩政府合署地下及一樓
|2984 2080
|離島
|大澳賽馬會普通科門診診所
|大嶼山大澳石仔埗街103號地下
|2985 7236
|離島
|北大嶼山社區健康中心
|大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓
|3467 7374
醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所（適用於專科門診覆診的合資格病人）：
醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院：
免費打流感針2025｜流感疫苗Q&A
1. 接種疫苗須帶備哪些文件？
接種疫苗時，請帶備香港居民身分證明文件及所有疫苗接種記錄（接種卡）。
以下人士必須出示其證明文件：
- 持有有效醫療費用減免證明書人士：社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗）
- 滿6歲仍就讀幼稚園或幼兒中心的兒童、滿12歲仍就讀小學的兒童，以及滿18歲仍就讀中學的青少年：學生證或學生手冊
- 智障人士：殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」）
- 領取傷殘津貼人士：社會福利署簽發給津貼受惠人或其家長/監護人的傷殘津貼批准信（只限於發放津貼期內接種疫苗）
2. 3類流感疫苗有何分別？
TOPick整合滅活流感疫苗、重組流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗的適用人士、副作用等資訊，點擊圖片放大看詳情：
流感懶人包｜症狀、傳播途徑、預防方法
根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。
TOPick整合流感病徵、傳播途徑、治理方法及預防方法等資訊，點擊圖片放大看詳情：
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