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免費打流感針2025｜流感疫苗接種計劃8類人免費打針　全港各區接種醫院診所名單【附流感症狀】

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

流感高峰期殺到兒童高危！一文看清全港免費打流感針診所名單。

【流感/流感針/流感疫苗】衞生署衞生防護中心表示，本港已進入流感季節。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅早前指出，5歲或以下幼童的感染率升幅較大，幼稚園及小學爆發流感的風險較高，呼籲家長在農曆新年前，盡快為幼童接種流感疫苗。

為此，TOPick整合流感針懶人包，提供免費接種流感疫苗的診所名單、地址及電話，供各位家長參考。

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

免費打流感針2025｜免費接種流感疫苗合資格人士

2024/25年度「政府防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗：

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免費打流感針2025｜全港各區免費打流感針地點

合資格人士可於指定公營診所免費接種流感疫苗。

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所

香港島

地區普通科門診診所地址電話
東區柏立基夫人普通科門診診所北角七姊妹道140號1樓2561 6161
東區柴灣普通科門診診所柴灣康民街1號地下2556 0261
東區西灣河普通科門診診所西灣河太康街28號一樓3620 3314
東區筲箕灣賽馬會普通科門診診所筲箕灣柴灣道8號一樓2560 0211
東區環翠普通科門診診所柴灣環翠邨第12座地下2897 5527
南區赤柱普通科門診診所赤柱黃麻角道14號地下2813 6741
灣仔東華東院普通科門診部香港銅鑼灣東院道19號 東華東院主座大樓地下2162 6022 2162 6023
灣仔貝夫人普通科門診診所灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日 間醫療中心地庫高層3553 3116
南區香港仔賽馬會普通科門診診所香港仔水塘道10號2555 0381 2555 0382
南區鴨脷洲普通科門診診所鴨脷洲大街161號2518 5610
中西區中區健康院普通科門診診所中環九如坊1號2545 1485
中西區堅尼地城賽馬會普通科門診診所堅尼地城域多利道45號2817 3215
中西區西營盤賽馬會普通科門診診所香港西營盤皇后大道西134號2859 8203
中西區東華醫院普通科門診診所香港上環普仁街12號 東華醫院鶴堅士樓地下2589 8518

九龍

地區普通科門診診所地址電話
九龍城中九龍診所旺角亞皆老街147號A2762 1456
九龍城紅磡診所紅磡差館里22號2353 3811 
九龍城李基紀念醫局九龍城賈炳達道99號2382 1096
九龍城順德聯誼會梁銶琚診所九龍城馬頭圍道165號 土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓2715 9538
黃大仙東九龍普通科門診診所鑽石山斧山道160號2320 4240
黃大仙柏立基普通科門診診所新蒲崗太子道東600號2383 3311
黃大仙香港佛教醫院普通科門診診所九龍樂富杏林街10號 香港佛教醫院A座地下低層2339 6117
黃大仙聖母醫院家庭醫學診所九龍黃大仙沙田坳道118號 聖母醫院門診大樓地下2354 2267
黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所橫頭磡聯合道200號3143 7100
黃大仙伍若瑜普通科門診診所慈雲山雙鳳街55號2325 5221
油尖旺廣華醫院全科門診部九龍窩打老道25號廣華醫院東華三院徐 展堂門診大樓1樓3517 2981
油尖旺李寶椿普通科門診診所旺角鴉蘭街22號2393 8161
油尖旺油麻地賽馬會普通科門診診所油麻地炮台街145號一樓2272 2400
觀塘觀塘社區健康中心觀塘協和街60號地下高層2389 0331
觀塘藍田分科診所普通科門診診所藍田啟田道99號地下2346 2853
觀塘順利普通科門診診所順利邨利富樓地下2343 0247
觀塘牛頭角賽馬會普通科門診診所牛頭角定安街60號地下3518 7710
觀塘九龍灣健康中心普通科門診診 所九龍灣啟仁街9號一樓2116 2812
西貢方逸華普通科門診診所西貢萬年街23號地下2792 2601
西貢將軍澳(寶寧路)普通科門診診所將軍澳寶寧路28號地下2191 1083
西貢將軍澳賽馬會普通科門診診所將軍澳寶琳北路99號地下2701 9922
葵青下葵涌普通科門診診所葵涌麗祖路77號3651 5411
葵青伍若瑜夫人普通科門診診所梨木樹和宜合道310號2401 0124
葵青北葵涌普通科門診診所葵涌大白田街125號2418 8501
葵青青衣長康普通科門診診所青衣長康邨長康商場3樓2719 8130
葵青青衣市區普通科門診診所青衣青綠街21號2434 6205
葵青南葵涌賽馬會普通科門診診所葵涌葵盛圍310號2615 7333
深水埗明愛醫院家庭醫學診所九龍深水埗永康街111號 明愛醫院懷明樓地下3408 7001
深水埗長沙灣賽馬會普通科門診診所長沙灣廣利道2號2387 8211
深水埗南昌家庭醫學診所長沙灣東京街西3號庫務大樓地下3742 3876
深水埗南山普通科門診診所南山邨南堯樓地下2779 5688
深水埗石硤尾普通科門診診所深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B2788 3023
深水埗西九龍普通科門診診所深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下2150 7200

新界

地區普通科門診診所地址電話
荃灣戴麟趾夫人普通科門診診所荃灣沙咀道213號2614 4789
荃灣仁濟醫院全科診所新界荃灣仁濟街7-11號 仁濟醫院C座地下2417 8825
北區粉嶺家庭醫學中心新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓2639 4601
北區沙頭角普通科門診診所沙頭角公路（石涌凹段）58號地下2674 0231
北區北區社區健康中心上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓2957 5186
北區打鼓嶺普通科門診診所打鼓嶺坪輋路136號 打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下2674 4283
沙田馬鞍山家庭醫學中心馬鞍山西沙路609號地下2644 5521
沙田瀝源普通科門診診所沙田瀝源街9號地下2692 8730
沙田沙田(大圍)普通科門診診所沙田大圍文禮路2號地下2691 1618
沙田圓洲角普通科門診診所沙田插桅杆街29號地下2647 3383
大埔大埔賽馬會普通科門診診所大埔汀角路37號地下2664 2039
大埔王少清家庭醫學中心大埔寶湖里1號地下2658 9182
屯門屯門診所屯門新墟青賢街11號地下2452 9111
屯門屯門湖康診所屯門湖康街2號一樓2458 3788
屯門仁愛普通科門診診所屯門屯利街6號地下2404 3700
元朗錦田診所石崗錦田路200號地下2488 1437
元朗容鳳書健康中心元朗西菁街26號地下2443 8400
元朗元朗賽馬會健康院元朗青山公路269號地下2443 8511
元朗天水圍健康中心(天瑞路)天水圍天瑞路3號地下2448 5511
元朗天水圍(天業路)社區健康中心天水圍天業路3號一樓3124 2200

離島

地區普通科門診診所地址電話
離島北南丫普通科門診診所榕樹灣大街100號地下2982 0213
離島坪洲普通科門診診所坪洲聖家路1號A地下2983 1110
離島索罟灣普通科門診診所南丫島索罟灣第二街1號地下2982 8350
離島長洲醫院普通科門診部長洲東灣長洲醫院路 長洲醫院門診大樓1樓2986 2100
離島梅窩普通科門診診所大嶼山梅窩銀礦灣路2號 梅窩政府合署地下及一樓2984 2080
離島大澳賽馬會普通科門診診所大嶼山大澳石仔埗街103號地下2985 7236
離島北大嶼山社區健康中心大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓3467 7374

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所（適用於專科門診覆診的合資格病人）

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院：

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免費打流感針2025｜流感疫苗Q&A

1. 接種疫苗須帶備哪些文件？

接種疫苗時，請帶備香港居民身分證明文件及所有疫苗接種記錄（接種卡）。

以下人士必須出示其證明文件：

  • 持有有效醫療費用減免證明書人士：社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗）
  • 滿6歲仍就讀幼稚園或幼兒中心的兒童、滿12歲仍就讀小學的兒童，以及滿18歲仍就讀中學的青少年：學生證或學生手冊
  • 智障人士：殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」）
  • 領取傷殘津貼人士：社會福利署簽發給津貼受惠人或其家長/監護人的傷殘津貼批准信（只限於發放津貼期內接種疫苗）

2. 3類流感疫苗有何分別？

TOPick整合滅活流感疫苗、重組流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗的適用人士、副作用等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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流感懶人包｜症狀、傳播途徑、預防方法

根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。

TOPick整合流感病徵、傳播途徑、治理方法及預防方法等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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