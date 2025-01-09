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遊泰注意｜00後男模泰緬邊境失聯疑被「賣豬仔」　家人求助：經歷與王星相似

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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繼演員王星之後，再有內地藝人疑似被「賣豬仔」。

【模特兒／泰國／緬甸／電騙／詐騙】內地演員王星近日到泰國試鏡慘遭「賣豬仔」，引起全國關注。此後再有藝人爆出疑似受騙，一名00後男模特兒的家人在網上求助，指他早前在泰緬邊境失聯，且經歷與王星極其相似。

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內地女網民「古德牟寧」（牟女士）周三晚上在微博發文求助，表示她25歲的表弟、模特兒楊澤琪於去年（2024年）12月8日在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，遂添加廣告上的微信參與報名，之後亦成功通過視像面試試戲。據了解，楊澤琪還推薦其他朋友一同面試進組，但對方礙於檔期衝突並未報名。

男模失聯｜乘坐劇組車輛至泰緬邊境

楊澤琪之後於12月20日凌晨在北京大興機場乘坐VZ3719航班前往泰國，於當地時間早上6時16分抵達曼谷素萬那普機場，落地之後乘坐劇組安排的接機車輛離開。至北京時間下午2時59分，他告知朋友，自己換乘另一輛劇組安排的車輛，而此前分享的截圖顯示定位已在泰國及緬甸邊境。

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12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息，隨後電話便關機，失去聯絡。朋友接到求救訊息之後亦沒有怠慢，第一時間通知了楊澤琪的父母，一起前往公安局報警。

男模失聯｜視像通話眼角現明顯傷痕

失聯多日後，楊澤琪於12月29日與母親進行視像對話報平安。據表姐牟女士描述，當時楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放在桌面上，但眼角出現明顯的傷痕，狀態也明顯不對。而視像通話結束後，他的電話亦再次關機，與親友失聯。

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牟女士續指，事發後數天，一眾親友一直在聯絡中國駐泰國大使館及中國駐緬甸大使館。她表示，在等待警方調查期間看到了演員王星的經歷，發現幾乎完全一樣，於是選擇以同樣的方式向網民求助，並參考了王星女友嘉嘉的求助帖，整理圖集分享。

男模失聯｜母親精神崩潰視力下降

根據牟女士提供的資料，楊澤琪出生於2000年，曾參與過電影，亦拍攝過不少平面作品，她透露：「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰。」

此外，楊澤琪的父親楊海濤亦有透過牟女士在微博上發布影片尋人，表示得知兒子失聯後非常焦慮和擔心，目前已辦理好護照手續，準備前往當地大使館及警局報案，請求泰國有能力提供安全保障或語言翻譯的組織給予幫助。他亦在影片中感謝一眾網民的關心、幫助和建議，希望能早日讓兒子回歸祖國。

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