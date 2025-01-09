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王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

【王星／賣豬仔／詐騙／緬甸／專家】內地演員王星（又名「星星」），日前被拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區，其女友發現異樣後立即發文救助，令救援可極速展開，獲網民激讚「教科書式救援」。專家分析王星女友救援細節，拆解3大關鍵及1黃金時間，大讚王星今次可快速獲救，女友功不可沒。

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綜合內媒及《上游新聞》報道，王星女友嘉嘉上周日（5日）於社交平台以帳戶「失眠爹地」發文求助，指男友王星於1月3日中午12時於泰緬邊境失聯，帖文中詳細描述事前經過及時間，公開詳盡對話、失聯時間及定位等資料，同時亦持續公開自己及家屬進一步行動，請救大眾幫助救助王星。

據了解，王星事發前於微訊群組接獲試鏡邀請，之後獨自從中國飛到泰國，直到1月3日中午12時便於泰緬邊境失聯。女友嘉嘉發現王星失聯後，立即聯絡上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求協助，並於1月5日極速於社交平台發文，事件瞬間引起社會熱烈關注。

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事件引發中、泰兩地高度關注，最終經過兩日搜尋及營救，王星於泰國時間7日下午成功獲救，泰國警方亦發布消息，確認王星為人口販賣受害者。

據了解，王星女友嘉嘉與王星相戀3年，心理學專業畢業，畢業後進入了演藝行業，得知王星獲救後立即遠赴泰國與王星會合，並於網上公開牽手照片報平安，並感謝各界多方幫助，稱之後將會總結一些求助管道，幫助遭遇同樣事情的人。

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王星獲救︱教科書式救援獲網民大讚 反詐專家分析關鍵3步

事後嘉嘉冷靜的行動得到公眾激讚，大批網民激讚嘉嘉「反應迅速，邏輯清晰，字句調理」，形容是「教科書式救援」。內媒訪問從事多年反詐工作的專家陳先生（化名），對方同樣認同「王星女友的求救行動堪稱教科書式」說法並不誇張，但認為王星得知自己被騙後的自救行為同樣重要，就此他整合3大關鍵：

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王星獲救︱1.失聯後第一時間警報

  • 事源：王星女友嘉嘉1月5日晚微博發文，公布了王星去泰國拍戲失聯的詳細過程。按照她的描述，王星在1月3日12點發出求救信號後失聯。發現男友失聯，嘉嘉立即聯絡了上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求幫助。
  • 關鍵重點：陳先生表示，反詐工作中有「黃金72小時」的說法，案件發生後的72小時是黃金救援時間，錯過了這個時間，失聯人員會被運進了詐騙園區，再想營救便變得困難。王星女友嘉嘉得知男友失聯後，第一時間進行了報警，並向相關方進行求助，這是非常重要的第一步。此外，嘉嘉介紹營救過程時，曾提及已聯繫王星親弟弟，並於1月6日前往泰國進行求助，這點尤為重要，在發現男友失聯後，王星女友第一時間找到了王星家人，並一起前往泰國曼谷，向當地警方和大使館求助，可以大大加速尋找過程。

王星獲救︱2.沿途定位線索匯總

  • 事源：王星和女友嘉嘉溝通交流時，信息留下了1月3日由曼谷出發、一路向北到了緬甸妙瓦底附近的沿途定位及時間，這此對營救非常有幫助。
  • 關鍵重點：被騙入園區一定不能慌，亦不要急於反抗，否則容易吃虧；其次應第一時間與家人取得聯繫，讓家人悄悄跟進、儘量隨時發定位，這點王星自救做得不錯。王星手機被沒收前一直和女友保持聯繫，留下了沿途定位，為營救提供了條件；除此之外，王星女友嘉嘉條理清晰地梳理了王星失聯的前因後果，並將相關線索進行匯總，還將定位信息按照時間順序標注到了地圖上，可以給警方收集沿途線索提供幫助。

王星獲救︱3.上網發聲達到「眾人拾柴火焰高」效果

  • 事源：在男友失聯之後，嘉嘉第一時間發佈了微博，並標籤了王星參演電視劇合作過的演員以及相關明星，在龔俊、舒淇、馬天宇、趙一博、胡連馨等明星和大V轉發之後，衝上了微博熱搜第一。
  • 關鍵重點：有網友認為王星女友嘉嘉通過互聯網發聲，讓失聯事件成為當前熱點並引發各方關注，有助於本次營救；而陳先生亦認內嘉嘉第一時間能想到通過網絡擴大事件影響，促成多方合作參與行動，的確對事件的圓滿解決起到了關鍵作用，畢竟事情發生在國外，如果不能發動所有可以利用的資源進行營救，可能錯過了黃金營救時間，從效果而言亦確是「眾人拾柴火焰高」，順利完成了本次跨國營救任務。

資料來源：上游新聞

▼王星被拐到緬甸詐騙園區事件懶人包▼

王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭 揭至少50人被困詐騙園區大樓

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字

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