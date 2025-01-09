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造市案｜廉署起訴證監會時任副總監鄧映霞　串謀妨礙司法公正

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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廉政公署 ICAC（資料圖片）

廉政公署起訴證監會時任法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞，控告她串謀妨礙司法公正。

證監會時任法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞，被指涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。她被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條，已獲廉署准予保釋，案件明日（10日）在東區裁判法院提訊。

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證監會（資料圖片）

案件涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動，雖然被告不需參與調查工作，她可藉住職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。

控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至27日，與上述「造市」調查的一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。

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