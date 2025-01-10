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失眠成因︱I人比E人更易失眠？專家揭MBTI影響失眠腸道健康：2種性格難管理壓力

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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I人比E人更易失眠？專家揭MBTI影響失眠腸道健康：2種性格難管理壓力

【失眠／MBTI／人格測試／助眠方法／壓力管理】失眠的原因有很多，但其中竟然與近年大熱的MBTI性格有關？有身心科專家指出，MBTI性格影響管理壓力的方式，有2種人更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

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近年，從韓國爆紅各地的MBTI （Myers-Briggs Type Indicator）性格測試，話題熱度還未消減。簡單介紹，MBTI最早由美國作家Katharine Cook Briggs及其女兒Isabel Briggs Myers，因喜愛心理學而以心理學家卡爾·古斯塔夫·榮格於1921年出版的《心理類型》為基礎，深入研究後提出的概念。MBTI是將人的性格分類成8個英文字母，分別是「外向E／內向I」、「實際S／直覺N」、「思考T／情感F」、「判斷J／感知P」再排列組合成16種基本人格。

相關文章：MBTI︱16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】

MBTI與失眠機率有關

但當大家還在討論自己是I人（內向）或是E人（外向）的時候，亞洲益生菌專家蔡英傑教授及身心科洪櫻娟醫師在YouTube頻道中，透過MBTI探討性格與壓力對健康的影響，尤其是與失眠及腸道健康相關。

洪櫻娟醫師表示，失眠原因某程度上取決於管理壓力的方式。例如內向型的I人，經過長時間社交活動通常會感到精疲力盡；外向型E人則容易在缺乏與外界互動時感到孤獨和壓力；判斷型J人在計畫被打亂時容易感到焦慮；隨性型P人則容易在緊迫的期限中感到無助。這些人格特質不但掌控著人的情緒，同時也影響健康，尤其對睡眠品質有極大影響。

醫師提醒，有2種性格的人，如果長期處於高壓狀態，不但干擾情緒穩定，還可能導致連鎖反應：

I人與J人更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

洪櫻娟建議大家，平時要建立規律的睡眠習慣；可透過冥想、深呼吸等放鬆技巧舒緩壓力，改善失眠問題。

同場加映：改善睡眠小習慣

改善睡眠的衛生習慣，對於解決失眠問題亦非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

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