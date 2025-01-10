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Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？　醫生拆解產後骨質疏鬆【教1分鐘自測風險】

都市病

撰文： 何沛怡

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆，教1分鐘自測風險。

【產後骨質疏鬆／鈣質／孕婦】骨質疏鬆是常見的健康問題，而女性在產後容易大量流失鈣質，導致骨質疏鬆，甚至引致骨折。為此，TOPick邀請了骨科專科醫生黃仕雄，拆解女性產後骨質疏鬆問題，並教1分鐘自測風險。

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產後骨質疏鬆｜產後骨質疏鬆原因及症狀

骨科專科醫生黃仕雄指出，產後骨質疏鬆大部分是因為女性在懷孕期間，身體内的鈣質儲存分給胎兒，但如果自己攝取鈣質不足的話，那麽她的骨質密度就會慢慢偏低，直至變成骨質疏鬆。不過他又指，反而有研究發現，女性在哺乳期間，即餵母乳本身不會引致骨質疏鬆。

黃仕雄醫生表示，大部分早期的產後骨質疏鬆未必會有症狀，可能是出現輕微的骨痛、腰痛等情況，有時患者可能以為自己只是有些疲倦，就沒有留意到骨質疏鬆的問題。不過一旦出現症狀，可能已經是骨折，而骨折有時可能會慢慢愈來愈痛，部分會突然間劇烈疼痛，甚至更嚴重的，若腰椎在產後骨折，也會直接導致變矮。

產後骨質疏鬆｜如何預防產後骨質疏鬆

至於骨質流失之後是否不可再恢復，黃醫生指，一般分為兩種情況，如果是產後骨質疏鬆，一般是可以透過攝取更多鈣質慢慢恢復正常；如果是另一個方面，年長的骨質疏鬆，單靠補鈣是不足以治療骨質疏鬆的問題。

黃醫生建議，未懷孕的女性在30歲前都可以透過多攝取鈣質以及維他命D，儲存更多鈣質。尤其是懷孕的婦女，應比正常人攝取更多鈣質。根據國際指標，一般成年人，每日需要1000毫克鈣，而孕婦則每日需要1300毫克鈣。

因此，如果能夠攝取更多鈣質，就可以減少孕婦在懷孕期間或產後骨質疏鬆的機會；另一方面，也需要多曬太陽，補充維他命D。

產後骨質疏鬆｜1分鐘自測骨質疏鬆風險

現時不少本港女性都擔心自己是否出現骨質疏鬆的問題，黃仕雄醫生提出，以下5個方法可了解自己骨質疏鬆的風險：

點擊圖片放大
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  • 身高比年輕時矮多於3cm；
  • 出現駝背情況；
  • 提早收月經（少於45歲）；
  • 有吸煙及飲酒等不良習慣。

此外，黃醫生還提到，市民可以自行在網上進行「華人骨質疏鬆問卷」，以檢測自己是否出現骨質疏鬆的問題。

——

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