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英國王室｜傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校　年花逾62萬學費跟母當校友

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校，年花逾62萬學費跟母親凱特做校友。

【英國王室/喬治王子/海外升學/貴族學校】威廉夫婦一直為大仔喬治升學問題起爭執，他們均想兒子升讀自己的母校，令人感到頭痛！最近有傳凱特拗贏威廉王子，打破傳統送11歲喬治入讀男女校，並年花逾62萬學費跟母當校友。

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威廉王子母校｜英國王室貴族學校

早前外媒報道，威廉王子的母校是著名男子寄宿學校伊頓公學（Eton College），該校幾乎是英國皇室貴族孩子的指定學校之一，此外伊頓公學多年來孕育了20多名英國首相，包括威靈頓公爵（Duke of Wellington）、安東尼艾登（Anthony Eden）等，享譽盛名，難怪威廉王子想兒子入讀此校。

威廉凱特｜免遭受欺凌 決選男女校

不過小王子快將畢業，身為英國王位順位第二繼承人的喬治小王子，原來是個內向孩子，這件事既然外界都知道了，他的媽媽顯然不會不注意到。較早前有報道指，凱特曾就讀另一所女子寄宿學校——唐恩豪斯學院（Downe House），而她在校時曾受欺凌，非常討厭在校時光。

只要一想到要把喬治王子送去寄宿學校，凱特就頓感「心碎」，並表示無法忍受兒子遭受欺凌的痛苦，這也是凱特不願讓喬治到伊頓公學上學的原因。儘管威廉王子對此很堅持，希望長子可以和他接受相似的中學教育。

近日，據英國《每日郵報》報道，經過數月的猜測，有消息稱喬治的升學路已經確定了，現年11歲的小王子將會在被送入馬爾伯勒學院（Marlborough College），一所位於威爾特郡的寄宿制男女中學。

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喬治王子｜望與弟妹度過快樂上學時光

而該校是凱特的母校，她認為就讀男女學校有一個好處，便是喬治王子將來可以與自己的妹妹夏洛特公主（Princess Charlotte）及弟弟路易王子（Prince Louis）一起上學，而此亦正是凱特當年就讀馬爾伯勒學院時，與妹妹皮帕（Pippa）和弟弟詹姆斯（James）一起經歷過的快樂時光。而這顯然癲覆了王室傳統，即和「專門培養貴族和首相」的伊頓公學道別了！

凱特母校｜嚴選學校核心區域宿舍

說到寄宿，究竟王室會如何安排小王子的宿舍呢？據悉，馬爾伯勒學院有6間男生宿舍、6間女生宿舍及4間男女混合宿舍，其中許多宿舍分布在校園內或附近馬爾伯勒時尚小鎮。C1屋是一個位於學校核心區域的男生宿舍，能容納59名學生，因安全原因已被指定給喬治小王子。

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凱特母校｜宿舍有皇家歷史

C1屋有著皇家歷史！它曾是西摩家族的家，該家族後來搬到附近的沃夫霍爾，這是希拉里曼特爾（Hilary Mantel）書籍的靈感來源。簡西摩（Lady Jane Seymour）是亨利八世的第三任妻子。

這所學校的校友包括尤金妮公主（Princess Eugenie），以及詩人西格弗里德薩索恩（Siegfried Sassoon）和約翰貝特曼（John Betjeman）、喜劇演員傑克懷特霍爾（Jack Whitehall）。

凱特母校｜除學業更注重體藝發展

馬爾伯勒學院於1843年創建，學校有16座宿舍，招收13歲到18歲的學生，是在英國最龐大的男女合校全寄宿學校，校方強調全寄宿如何幫助學生實踐社群、抱負、服務和主動性的價值觀。馬爾伯勒學院學生成績一直非常出眾，不少學生可升讀牛津和劍橋大學，但每年學費逾5.9萬英鎊（約62萬港元），因此入讀該校的學生都是非富則貴。

學校鼓勵學生嘗試不同東西，如音樂，學校有大約50%的學生都有學習樂器，包括合唱團每兩年都會前往歐洲各地巡迴演出；運動，參與傳統團體運動之餘還會代表英國出賽，亦有射擊、滑雪及前往摩納哥遠足，以及到越南和蒙古較偏遠的國家探險。

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