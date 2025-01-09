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新品速遞｜過年清潔居所好幫手　Philips新出Vacuum & Wash全效吸塵洗地機

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

Philips推出了全新Vacuum & Wash全效吸塵洗地機，顧名思義，集吸塵及洗地於一身， 代替吸塵機、地拖及水桶。售價$5,398。（相片由Philips提供）

臨近農曆年，大家必定會為家居大掃除，有一部吸塵及洗地機，為你潔淨居所減省不少煩惱，連平日清潔都能幫上大忙。

Philips推出全新Vacuum & Wash全效吸塵洗地機集吸塵及洗地於一身， 代替吸塵機、地拖及水桶。售價$5,398。（相片由Philips提供）

Philips推出了全新Vacuum & Wash全效吸塵洗地機 XW6264/11，淨水和污水分離的雙水箱設計，使淨水可以持續釋出以進行清潔，比傳統使用地拖及手抹更衞生。加上高轉速自動清洗系統，每次使用後皆能自動清除裝置上的污垢，毋須手動清潔毛刷，令清潔過程更便捷。

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吸塵同時洗地 

此機的滾筒式活水吸洗技術，結合吸塵和洗地功能於一身，可以同時間清潔各種污垢，省去了「先吸塵再抹地」的舊有清潔方法。配合專利2500轉高轉速滾刷，強效去除硬地板上的乾、濕污垢、微塵和污漬，大大提高清潔效率。對於家中有毛孩或小朋友尤其適合，可以輕鬆清理寵物毛髮及從外面帶進來的污垢，以至小朋友不慎弄髒地板的日常污垢，皆能一一處理，時刻保持家居潔淨。

AquaSpin滾筒式活水吸洗技術，專利2500轉高轉速滾刷，強效去除地板上的各種污垢。（相片由Philips提供）

一機兩用   可作手提吸塵機

此機設計設想周到，可分拆出的手提式吸塵機，配備3個配件，包括電動迷你床褥吸扒、長窄縫吸嘴和二合一細吸嘴連毛刷，方便清潔不同位置和表面。加上其便攜式手提設計，可輕鬆移動到不同的區域，方便清潔布藝家具、床褥、窗簾、窄縫位置等，可解決以往吸塵洗地機的問題。手持式吸塵機配備兩種清潔模式：一般模式及特強模式，足以應對一般家庭的日常清潔需求。

手提式吸塵機配備的3個配件，能清潔布藝家具、床褥、窗簾及窄縫位置。（相片由Philips提供）

雙水箱設計 比用地拖更衞生

Philips Vacuum & Wash全效吸塵洗地機使用淨水和污水分離的雙水箱設計，污水箱配備PowerCyclone Aqua技術，透過強大的離心力過濾系統，能夠迅速將吸入的固體和液體污垢，包括灰塵、污垢和微粒等與淨水分離，一同鎖定在污水箱內，同時淨水箱一直釋出清水以進行清潔，與坊間的一般吸塵洗地機不一樣，使淨水可持續流經毛刷和地板。

淨水和污水分離的雙水箱設計，一邊吸入的固體和液體污垢鎖定在污水箱內，同時淨水箱一直釋出清水以進行清潔。（相片由Philips提供）

由於淨水、污水完全分離，比使用傳統地拖更衞生，這技術同時還有效減少污垢和雜質對濾網和濾芯的堵塞，延長產品壽命及防止二次污染。

一鍵自動清洗乾淨 

為家居清潔過往都是吸完塵再用地拖拖地，工具多多又費時失事，這部嶄新全效吸塵洗地機配備高轉速自動清洗系統，只需按一鍵就能輕鬆清洗管道、吸扒及滾刷，杜絕隱藏污垢和異味，毋須額外時間和精力使用人手清潔，輕鬆便捷。

查詢 : Philips 2109 0636

 

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