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移民英國｜移英港人瘋狂搶米囤積　港男斥行為「肉酸」掀罵戰

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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移英港人瘋狂搶米囤積，港男斥行為「肉酸」掀罵戰。

資源分配與社會公義，如何取得平衡？近日有移英港男在網上發文，指有當地港人囤積大量白米，直斥行為極之「丟架」。貼文一出引起熱議，網民對此睇法不一，有人批評「乞人憎」，但亦有人認為現在非糧食短缺時期，適量囤積食物並無不可。

移民英國｜移英港人瘋狂搶米囤積

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該名港男在Facebook群組「英國香港人生活交流區」上載了兩張截圖，其中一張可見，一名移英港女把十包米放在廚房地下；另一張顯示，有移英港人把十三包米疊放在鞋櫃旁的狹小位置上，形成一條「米柱」，目測約有一個成年男人般高。事主更留言，「英國窮X，稅貴物價升，真正積穀防饑。無位放咁多米，唯有放鞋櫃隔離。實有朋友話會蛀米，但實驗試過放近一年都無米蟲。」

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移民英國｜樓主斥行為自私：令其他人買唔到

對此，樓主感到極之不滿，認為大家應該要「食幾多買幾多」，不應過分買入，他指出其中一名港人家庭只是一個四口生活，根本用不上如此大的食米量，

可唔可以唔好做埋呢啲蝗蟲嘢？加埋都冇一百歲，買10包米，全家一齊玩增肌咩。

樓主續指，這些行為自私且不光彩，根本不應高調地放上網，更可能會影響到移英港人，「你哋一啲合理嘅行為影響到其他香港人嘅群體啊，我哋係小眾入邊嘅小眾，但係都係人嚟，你哋買晒咪買晒囉，仲要上網喺度曬命。」

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移民英國｜網民意見兩極 「香港人嘅劣根性」

不過，網民對於樓主的理論意見不一，兩方人爭論不下。有人十分認同樓主的說法，「希望啲香港人唔好咁張揚。」、「唔知自己幾討人厭乞人憎！」、「香港人嘅劣根性唔會因為你一句話而改變，走到天腳底都一樣。」

移民英國｜網民力撐：4人家庭買十包米有咩問題

不過，亦有網民力撐事件中的兩名港人行為恰當，「其實食米無短缺，佢買10包米儲糧有乜問題？」、「其實我在看港也習慣一次買十包八包，唔覺有問題。」

有人客觀地指出，要視乎社會環境而定，「而家米都冇短缺，仲四圍超市都好多貨，咁做唔覺有問題。4人家庭，午晚餐係咁煮，快嘅一個月就去3-4包5kg啦。但如果好似之前covid咁，四圍都缺貨就唔好咁做啦。」

移民英國｜網民指樓主多事：唔係偷唔係搶有咩問題

一名網民認為樓主過分多事，「我買晒全個倉裏面嘅米我鍾意沖涼又得，我鍾意起樓又得其實同你冇關係㗎喎，唔係偷唔係搶用真金白銀買個問題喺邊度呢？」，對此，樓主再度強調不滿對方高調地公開自己的行為，「佢冇犯法，只係覺得咁樣好肉酸，因為我哋從來都唔鍾意人哋搶我哋嘅資源，而家買米買到其他人買唔到。」

延伸閱讀：QS 2025 英國大學排名

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