房委會｜房委會料下財政年度錄154億盈餘　將嚴謹審視建築成本

▲ （左起）房委會財務小組委員會麥萃才、房署助理署長陳翠微。（吳穎嵛攝）

房委會財務小組委員會今午（9日）通過房委會2025/26年度的建議預算。財委會預計，下個財政年度租住房屋運作帳目有6.61億元淨收入，主要由於公屋租金上調10%帶來的額外收入。另預測有約154億元綜合運作盈餘，及約681億元年終現金及投資結餘。

隨着《長遠房屋策略》後5年項目逐步展開，現金及投資結餘預算，將由2025年3月底的658億元，下調至2029年3月底的約402億元。因應公營房屋發展規模擴大，建築工程成本預計將會由2024/25年度的280億元增至2028/29年度的486億元，升幅達73%。

財委會主席麥萃才表示，現時建築成本每年均上升，去年每間公屋成本為92萬元，今年已升至每間97萬元。麥指，目前預測的現金流足夠應付房委會未來數年營運，但要嚴謹審視未來建築成本。

另外，「舉報濫用公屋獎」下周三（15日）起實施，成功舉報可獲最高3,000元獎勵。財委會撥100萬元作獎勵金支出，署方表示，如成功收回單位，等於慳了建築成本97萬元，「3,000蚊唔係啲咩錢」，因此暫未有就獎勵金額設上限。

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