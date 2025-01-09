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房委會｜房委會料下財政年度錄154億盈餘　撥350萬元作舉報濫用公屋獎勵金支出

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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（左起）房委會財務小組委員會主席麥萃才、房署助理署長陳翠微。（吳穎嵛攝）

房委會公布，今個財政年度的修訂預算錄得約92億元綜合運作盈餘，料下個財政年度綜合運作盈餘有約154億元。房委會指，目前預測的現金流足夠應付未來數年營運，惟會積極檢視降低成本措施；另撥350萬元作「舉報濫用公屋獎」獎勵金支出。

房委會財務小組委員會昨通過房委會2025/26年度的建議預算，租住房屋方面，房委會去年預算將有11.67億元淨虧損，受惠公屋加租10%，本財政年度額外錄得約4億元盈餘；料未來4個年度仍會穩定增長，至28/29年度盈餘增至10.13億元。

有比於以往假設公屋不加租，今年估算租住房屋收入的基礎，是假設2026年及2028各加租6.94%。房委會財務小組委員會主席麥萃才指，假設的加幅是對上3次加租的平均數，強調只是會計上的假設，希望有更準確預測，不代表未來公屋租戶會加租6.94％。

至於會否重新檢視公屋加租機制，上調10%上限，麥萃才指，目前公屋租金為居民平均收入的約10%，未來或會視乎居民的負擔能力，檢討機制是否有改善空間。

當局在去年《施政報告》提出，逐步調整未來10年公屋及綠置居與其他資助出售單位的比例，由現時7比3改為6比4。房屋署助理署長陳翠微表示，政策對收入絕對有正面影響，惟房委會每個項目平均需時5年完成，將於下一個5年規劃逐步增加其他資助出售單位比例，目前未有時間表。她又指，現時未知政府會向房委會供應多少土地、以及相關建造成本，故未能估算會為房委會帶來多少收益。

商業樓宇方面，房委會預料下個財政年度將有逾13億元淨收入，較本年度少1.71億元。 麥萃才指，近期零售市場環境疲弱，令下個財政年度收入較本年度減少約11%，不過仍估計未來數年商業樓宇每年平均會有14億元收入。房委會不時檢討轄下零售設施，包括優化商場的行業組合、增加泊車位等，提升零售設施的商業潛力及購物化境。

另外，「舉報濫用公屋獎」下周三（15日）起實施，成功舉報可獲最高3,000元獎勵。財委會撥350萬元作獎勵金支出，署方表示，如成功收回單位，等於慳了建築成本97萬元，「3,000蚊唔係啲咩錢」，因此暫未有就獎勵金額設上限。

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