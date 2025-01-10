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校園動態︱基真63周年校慶校長盼凝聚新舊基真人　畢業半世紀校友回母校感激栽培

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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基真彭校長希望藉著校慶，凝聚一班新舊基真人。

中華基督教會基真小學/開放日/校慶】位於荔枝角的中華基督教會基真小學（下稱基真），迎來63周年校慶，日前舉行了校園開放日，慶祝校慶之餘，也藉此日子凝聚新舊「基真人」，回憶母校點滴，一班舊生與學生合力打造一個別開生面的開放日，與區內的基層家庭同樂。

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校長專訪︱私校校長轉職津小引入優質教育　「基真」打造地區名校回饋基層學生

基真的彭潔嫻校長，矢志用心將「基真」打造成「地區名校」，希望基層學生都可以享用免費而優質的教育。彭校長凝聚了一班新舊「基真人」，不同年代畢業的舊生，與現讀的學生打造了難忘的開放日。不要小看小學生們年輕，數十名同學在老師的協助下，在校內建設了十多個攤位遊戲，邀請區內的家庭、幼稚園小朋友同樂，當中有書法、做手工、扭氣球、面譜製作、STEAM、英文等不同種類，令區內的小朋友玩得非常高興。晚上，操場上設了數十圍盆菜宴，讓新舊師生重聚，氣氛熱鬧，還邀請了著名DJ森美講育兒經，彭校長說：

希望慢慢凝聚我們「基真人」，畢業後他們都在不同的場地閃耀，都可以回來母校聚一聚，而我們這班小朋友，每人都可以展現出自己的能力，服務他人。

中華基督教會基真小學︱畢業半世紀校友回母校

畢業了50年、現任機場保安行政總裁的張德強這天回來母校慶祝和品嘗盆菜，他印象最深刻是在基真學會了紀律，也養成了自理的性格，大學畢業後他加入了警隊，一做就是32年，曾任警務處助理處長（行動）和警察機動部隊校長，直到55歲退休才轉職機場保安行政總裁。再次踏足母校他感觸地說:

好開心，想起很多小時候的片段，雖然校舍已經不一樣，但仍然找到自己1970年的照片，當年牧師會去家訪，父母都覺得好特別，會有牧師上屋企。

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張德強自認是頑皮學生，更因成績太差在小三時留級，「我喜歡長頭髮，就不去剪頭髮，一日副校長就和我一起去剪髮，跟髮型師說剪一樣的髮型，自此我跟副校長的髮型就一樣，更因此喜歡上短髮的清爽。」在小學時張德強參加了基督少年軍（BB），學會自理和領導能力，為將來的警察工作打好了基礎。

童學園
校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

中華基督教會基真小學︱前工程師退休回饋母校

畢業了逾50年的葉兆炳退休前任職工程師，退休後回饋基真，在1995年擔任校董為學校出謀獻策和擔任基督少年軍第8隊副隊長，逢星期六都會回到學校帶領一班師弟妹學習，他回想起小學階段，成績中規中距，最深刻是認識了一班好朋友，友誼維持至今，

當年一齊升讀九龍工業學校，再一齊入讀大學，人生最好的朋友都是小學認識。

兩位大師兄都寄語基真學生努力讀書，建立正向人生觀，找到自己目標，珍惜小學生活，多參與活動，發揮自己優點，長大後有機會就回饋母校。

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而在2007年畢業的霹靂舞老師施廣益，這天也回來母校教一班師兄妹跳霹靂舞，當年小六的他，在學校的興趣小組中接觸到霹靂舞，從此一跳愛上。在中學階段專注發展，更代表香港到世界各地比賽開闊眼界，近年霹靂舞加入了奧運項目，他希望培養出優秀的港隊，為港增光。他表示眼見自己從小六的興趣班到長大成為職業跳舞老師，成件事很有趣，

感激母校給我參加不同的興趣班，我參加過乒乓球、國術，到最後參加了霹靂舞，找到了堅持的動力。

中華基督教會基真小學︱學生校慶發揮所長

另外，三位分別讀小五、小六的學生馮子鍵、陳嬿伊及李芯悠當天回校幫忙，各自發揮所長，嬿伊表示在基真讀書很開心，早前學校成立社制，她擔任社長一職，所以能夠認識不同年級的師弟妹；而李芯悠是班長喜服務他人，她笑說：「老師都很希望我協助他們，所以惟有走兩場，上午協助聖經老師，下午協助視藝老師。」而馮子鍵表示在基真讀書有很多課外活動，他就參加了英語辯論隊、田徑隊等，在當中學會了團體合作精神。」

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彭潔嫻校長說：「感謝學生很願意回來幫手，校友都自動請纓回來幫忙，基真人將能力展示出來為學校服務，學校提供超過50項課外活動，基真傳統不是只著重成績，不是每個學生都要用成績發光發亮，初小時用多元智能框架去規劃，高小再專注發展興趣和潛能。」 

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中華基督教會基真小學︱校長:家長不要阻止小朋友尋夢

對於特別請來森美講育兒經，校長希望透過森美育兒的經驗，提醒父母不要阻止小朋友去尋夢，「成績固然重要，但更重要是父母從旁誘導，讓他們自主學習、去尋夢，受壓逼是很難去尋夢，我們不擔心他們接觸不到知識，互聯網及AI發達，重要是找到愛好及創意肯去尋夢。」

育有兩女一子的彭校長笑言教育方針是「佛系育兒」，「不是不理會而是要鼓勵小朋友自主學習，每日比昨日進步就可以。」

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