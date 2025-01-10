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超加工食品｜常食「超加工食品」易早死　科學家推測30年後恐怖長相　生毒瘡兼大肚腩

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 20 分鐘前

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【超加工食品／心臟病／中風／早死】都市人忙碌起來，一日三餐會吃快餐或以「叮叮食品」解決。有研究指出，長期食用「超加工食品」恐怕會增加健康風險。有科技公司連同科學家以AI技術模擬食用垃圾食品30年的身體轉變，結果嚇人一跳！

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據《每日郵報》報道，據英國最新統計，「超加工食品」佔當地成人的平均飲食57%，僅次於美國，兩國的數據不相伯仲，原因是因為現代人貪圖方便，即食食品能夠快速加熱後食用，相比烹煮新鮮食材更加便利快捷。統計結果亦反映當地兒童，日常攝取超加工食品的比例甚至超過成年人，高達66%。

對此，為了提高大眾對於長期食用超加工食品禍害的認知，當地一間科技公司Gousto連同科學家Dr. Hilary Jones運用AI技術，模擬一個普通男士日常飲食以超加工食品為主，30年後的結果如下：

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專家團隊將模擬人物命名為Michael，30年後他變得滿臉暗瘡，雙眼憔悴加上黑眼圈和下垂的眼袋，眼白和面色蠟黃。此外，Michael體重過胖，挺著大肚腩，雙腿水腫且四肢均長膿瘡。

Michael外觀嚇人，健康狀況更讓人擔憂。長年進食超加工食物導致他患上哮喘、抑鬱和焦慮，更飽受失眠困擾。他亦患有糖尿病和心臟病，比起一般人更容易中風或患上心血管疾病，繼而面臨早死風險。過往的確有英國研究顯示，攝取超加工食品越多，因癌症死亡風險及心血管疾病死亡風險亦相對增加。

相關文章：睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

超加工食品｜增加32種有害健康風險

此前亦有其他研究指出，超級加工食品含量高的飲食與32種有害健康的風險增加有關，其中包括癌症、心肺疾病、腸胃問題、肥胖、2型糖尿病、睡眠問題、心理健康障礙與早逝。

台灣家醫科醫生魏士航曾引述美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

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何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

點擊睇10大「超加工食品」：

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