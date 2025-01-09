中央收膠｜環保署指由綠在區區統一收集回收物成本可減24%　將發牌規管塑膠回收商

▲ 環保署助理署長（廢物管理）黃智華。（曾耀輝攝）

中央收膠本月18日屆滿，日後如何確保所有塑膠得到妥善處理受關注。環保署助理署長（廢物管理）黃智華今（9日）指，塑膠回收商要經署方審核處理設備、分選程序及收集廢塑膠的路線等，才可以加入準核回收商名單，亦明確要求要將廢塑膠轉廢為材及不可棄置堆填區，強調有嚴格標準及監管，未來也會在生產者責任計劃共同法律框架，一併引入發牌制度，管制塑膠回收商，包括管制處理廢塑膠的種類、處理方法、回收及棄置量，以及對環境的影響等，進一步以法律形式加強監管。

現有中央收膠承辦商合約要求處理塑膠的損耗率不得超過10%，黃智華指，將來未必設確實的損耗率，但會沿用相若標準，又指科技日新月異，署方會繼續與科技公司及綠色回收產業公司等合作，研究如何將廢塑膠轉化成材料，甚至高價值的產品，例如環保磚、隔音裝置等。至於雜質太多、難以轉廢為材的塑膠，亦可用作製作水泥的燃料，以物盡其用。他又強調，「不溜廢膠都有人收，唔存在無人收嘅說法」，對未來的回收率非常有信心，相信引入塑膠飲料容器生產者計劃後，回收率會繼續上升。

環境及生態局局長謝展寰早前指，中央收膠計劃及綠在區區資源重疊，有環團質疑兩者角色不一，前者後者承辦商更側重處理廢膠，後者只負責收集塑膠，不解如何重疊。黃智華就解釋，重疊是指在塑膠收集上，如中央收膠承辦商現時會負責為東區、觀塘及沙田區的屋苑等收集塑膠，但只回收塑膠，綠在區區需要再出多一輛車到屋苑回收其他8種回收物，將來將由綠在區區營辦團體接手有關塑膠收集服務，以提升成本效益及便利市民，並由營辦團體自行從環保署準和下游回收商名單選擇回收商處理塑膠，預計成本可較先導計劃減少約24%。

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