流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單

▲ 衞生署指本港已進入流感季節，籲家長家長盡快帶子女接種疫苗。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，本港已進入流感季節。中心罕有公布現時未有安排到校接種疫苗的168間學校，以及未確定打針日期的13間學校名單，當中包括中學、小學及幼稚園，署方呼籲有關學校的家長盡快帶子女打針。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至上周六（4日）的監測數據顯示，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性比率為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.36宗個案，兩個指標皆超越基線水平值的4.94%和每1萬人0.27宗入院個案，顯示香港已進入流感季節。現時檢測出的流感病毒主要為甲型H1流感，約佔90%。

此外，他指本港截至本周4日的一周內，共錄得7宗院舍或學校爆發報告，影響45人，較上月每周2至4宗增逾5成，未來數周的爆發數字料進一步上升，學校可能會出現較多爆發。中心已發信提醒學校應採取額外措施，亦會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。

署方指，截至本周日（5日），各項疫苗接種計劃共接種約183萬劑疫苗，較去年同期增加約5.4%，其中參與學校外展計劃的學校數目較去年顯著上升，但仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，以及13間已同意安排接種的學校仍未提供確定接種日期，中心已將相關學校名單上載至網頁。翻查去年1月署方宣布踏入冬季流感季節時發稿，並無披露相關名單。

徐樂堅強烈呼籲仍未提供確定接種日期的學校，應盡快於未來兩周安排接種，以保障學童健康及減低學童因患上流感導致缺課而影響學習。他亦呼籲上述學校的家長盡快帶子女接種，因研究顯示兒童接種流感疫苗可減少重症，並降低缺課率。

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