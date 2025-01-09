學習｜陳國基︰政府治理如何與時俱進　需政府和各界一起尋求答案

▲ 全國港澳研究會今天在北京舉行專題研討會，學習貫徹國家主席習近平在澳重要講話精神。香港設有分會場，特首率十位司局長出席。（陳國基fb圖片）

全國港澳研究會今天在北京舉行專題研討會，學習貫徹國家主席習近平在澳重要講話精神。香港設有分會場，特首率十位司局長出席。

與會的政務司司長陳國基表示，政府治理上如何與時俱進、革故鼎新，是一個重要而迫切的課題，需要政府和社會各界一起，以創新和務實的行動尋求更新、更好的答案。

對於夏寶龍表明，習近平對澳門政府和社會提出的四點希望，適用香港。陳國基認同，但他同時指出，「香港和澳門經濟社會狀況有所不同，我們更要深刻領會習近平主席希望的精神實質和深刻內涵，以四點希望引領、推動有為高效、創新施政。」

律政司司長林定國表示，在「一國兩制」下，香港擁有的獨特制度優勢令香港成為一個開放型的世界級大都市，是國際金融、航運、貿易中心，成功秘訣正是大家一直擁抱著和平、包容、開放和共享價值理念，在香港實行的普通法制度便是鮮明例子。

財政司副司長黃偉綸表示，縱然環球政經局勢持續不穩，香港當前正面對不少挑戰，但我們擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，只要我們站穩陣腳、自強不息、登高望遠，香港絕對可以在國際舞台上大放異彩，成為國家的驕傲。

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責任編輯：戴朗希