方力申女友｜小方女友葉萱Maple：我可重新開始了 韓國攝理教主性侵終判囚17年
撰文： 文體藝online
發布時間： 57 分鐘前
最後更新： 33 分鐘前
【方力申 / 方力女友 / 小方 / 葉萱】韓國攝理教教主鄭明析被控性侵多名國內外女信徒，2023年的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，曝光其惡行。
藝人方力申女友葉萱（Maple）也是受害人，並在Netflix紀錄片中，聲淚俱下自揭被教主鄭明析性侵。
鄭明析一審被判監23年，二審減至17年，他之後上訴，韓國最高法院昨日終維持二審原判，鄭明析除被判有期徒刑17年，還要帶電子腳鐐15年，今後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施就業。
在裁決後，葉萱在記者會上稱：「我想我可以重新開始了」。
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方力申女友｜鄭明析罪成
鄭明析在2023年12月一審被判監23年，他之後上訴，去年10月的二審改判17年。最高法院今次裁決，鄭明錫准強姦和准強制猥褻罪成立。
在裁決後的記者會上，現年30歲的葉萱表示，這是一場漫長的鬥爭，此事令她精神上非常辛苦，新聞爆出來後，也很難找到工作，迷茫未來何去何從。現在這件事終於結束了，「我想可以重新開始了。」
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