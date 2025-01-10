政府委任｜鄭余雅穎再獲委任婦委會成員　新成員包括恒生CEO施穎茵等

▲ 鄭志剛太太鄭余雅穎再獲委任婦女事務委員會成員。（資料圖片）

政府今日（10）宣布委任婦女事務委員會4名新成員及再度委任9名現任成員。任期於1月15日生為期2年。



4名新成員為恒生銀行行政總裁施穎茵、民建聯區議員龔美姿、視障女音樂家蕭凱恩、律師會理事黃巧欣。

9名獲再度委任的成員為鄭余雅穎、Rita Gurung、金玲、林惠玲、陸海、顏吳餘英、潘少鳳、岑美霞及黃文莉。

▲ 恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左三）。（政府新聞處圖片）

新一屆婦委會成員名單 非官方成員 陳清霞博士（主席）、施穎茵、鄭余雅穎、程岸麗、Rita Gurung、金玲、龔美姿、林惠玲、陸海、呂汝漢教授、莫宛螢、伍穎梅、顏吳餘英、潘少鳳、岑美霞教授、蕭凱恩、蘇詠儀醫生、譚堅、徐守然、黃巧欣、黃文莉、胡潔瑩博士 官方成員 民政及青年事務局常任秘書長或代表（副主席）、政制及內地事務局局長或代表、社會福利署署長或代表

民政及青年事務局局長麥美娟表示，新委任和續任的成員來自不同背景，並在業界和社會服務方面具備豐富經驗。相信她們將就本港的婦女發展為政府提供寶貴的意見。

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