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巴塞賽事租場被拒｜宏美行政總裁稱或另覓場地　體育園：就事件沒補充

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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西甲勁旅巴塞隆拿租場事件現羅生門。（資料圖片）

西甲勁旅巴塞隆拿租場事件繼續發酵。主辦方繼周三指，啟德體育園就未有送出電郵致歉，今日（9日）再披露有關截圖。主辦方行政總裁批事情淪為「笑話」；又強調母公司有辦體育賽事經驗。體育園和文體旅局均稱就事件沒有補充。

巴塞隆拿擬於7月27日在港作賽，惟主辦方宏美廣告娛樂集團指，申請租用啟德體育園未果。集團行政總裁黃浩霆今接受TOPick訪問時稱，去年1月初與體育園初步接觸，9月起有書面來往並獲發價單，惟至12月被口頭拒絕，原因是已有其他機構申請。

與巴塞洽談方面，黃解釋巴塞亞洲巡迴賽的舉辦，由合作夥伴與巴塞商議，集團則自去年3至4月起跟巴塞接觸，12月14日達成共識，雙方已就巡迴賽香港站簽約。

宏美指9月起與體育園有書面來往

倘賽事最終未能在7月27日落戶啟德，會否考慮改期？黃坦言有困難，據悉體育園不會在有比賽日的前後各7日租出場地，故即使讓步，比賽也不能改於7月20日至8月3日期間舉行，而巴塞亦難遷就其他時間。他透露應急計劃包括把賽事移師大球場等；又指對與其他機構合作持開放態度，包括安排巴塞和利物浦對陣。

啟德體育園周三（8日）稱，曾要求宏美提交申請文件，但未有收到。宏美繼當晚反駁稱，獲體育園通知，園方因電腦技術問題未送出要求補充資料的電郵，今再披露有關截圖。黃浩霆直言舉辦比賽的初心是把快樂帶給港人，「我都有啲想喊，好嬲啟德居然屈我。我喺香港成長，都係想為呢個屋企做翻少少嘢，咁都唔得。」

他又指，政府要把香港打造為盛事之都，質疑若執行者如此做事，商家怎會有信心，「唔係好明咩叫電腦技術問題，究竟係因為兜唔到件事搵藉口，定係犯咗低級錯誤？」；又批事件「某程度上係一個笑話」，認為政府應正視啟德領導能力。

啟德體育園、文體旅局：沒有補充

TOPick今日就事件向體育園及文體旅局作查詢，惟兩者均稱沒有補充。球會則稱尚未公布男子一綫足球隊2025/26季前賽的計劃。

至於宏美指於去年12月27日與足總溝通，合作夥伴翌日提交申請表，足總會長貝鈞奇向TOPick稱，自己沒接獲宏美聯絡，不清楚對方有否接觸其他同事，亦沒同事反映是否收到相關申請表，據悉雙方沒有正式傾談。

貝鈞奇：沒接獲宏美聯絡

貝續指，在港舉辦收費球賽不一定要足總批准，但認為各方聯絡可做得更好，「以前皇馬嚟，我哋會長經過歐洲同當地足總、球隊見面，然後將信息帶翻嚟香港，雙方開展談判，咁先至能夠拍板。」

足總副主席徐英偉亦向TOPick說，宏美沒聯絡足總；又說所有球會都需遵守國際足總規則，任何賽事主辦方都不應忽視。黃浩霆稱與足總的往後聯絡會交由合作夥伴進行。

黃浩霆：母公司曾在海外籌辦體育賽事

另外，宏美周三在新聞稿聲稱成立7年，但被揭去年2月才註冊成立。黃承認宏美廣告娛樂集團的確去年才成立，但母公司宏美集團在7年前已開展業務，有逾30個體育活動IP，且曾在海外籌辦體育賽事，如疫後在上海舉行意甲O2O（Online to Offline）活動，有逾4,000人參與。

至如何避免成為「美斯缺陣事件」翻版，他說巴塞現時家傳戶曉的球員都會到場，若某球星突然未能出賽，將按比例賠償予購票者；亦說門票定價擬以1,500元封頂，若有其他著名球會加入則以2,800元封頂。

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記者︰梁薾心

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