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房委會｜房委會未來5年現金結餘跌近4成　研組裝合成等建築方法降成本

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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建築成本佔房委會資本開資總額逾95%。（資料圖片）

房委會財務小組主席麥萃才表示，建築成本是房委會最大的財政開支，料建築開支將由本財政年度的280億元，增至2028/29年度的485.63億元升幅達73%（詳見表），未來將研究不同建築方法，盡量降低成本。

建築成本佔房委會資本開資總額逾95%，隨着《長遠房屋策略》後5年項目逐步展開，房委會現金結餘預計將由本財政年度的658億元，降至2028/29年的約402億元。

現金及投資結餘在2027/28年起大跌逾200億元，麥萃才解釋指，房委會大部分結餘為現金存入銀行，部分屬外匯基金，只有少部分是投資，強調並非投資失利。他續指，未來房委會興建的單位陸續落成，房委會需以現金「找數」，故現金及投資結餘將減少。

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麥萃才表示，現時建築成本每年上升，每間公屋成本由去年的92萬元升至97萬元，按年升約5.4%；每間居屋成本就由109萬元增至115萬元，升約5.5%。房委會未來5年將興建約13萬個單位，房署助理署長陳翠微表示，未來會研究不同方法盡量降低建築成本，包括研究縮短項目建築期，簡化程序，亦會考慮採用「設計及建造」及「組裝合成」等新的施工方法和技術。

至於會否調低資助出售房屋的折扣率，麥萃才指居屋的售價並非與私人市場掛鈎，而是根據申請者的負擔能力釐定，未來或會檢討有關機制。陳翠微補充，會待下月初新任房署署長到任時，再討論如何控制建築成本及增加收入，強調現時暫未有任何方向，僅稱「起碼唔好賣樓賣到蝕錢」。

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