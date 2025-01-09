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香港民研｜曾思考過今年退休　鍾庭耀：留下來不是為抗爭而是為堅持

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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鍾庭耀(右2)在會上透露，民研去年的收入較2023年減少約三份一。(香港民研發佈會直播截圖。)

香港民研主席鍾庭耀透露，曾思考過今年退休，惟最終作罷，友人三年前已勸其離港，但自己還是留下來，「留下來，不是為了抗爭，而是為了堅持。」

鍾庭耀今日發表民研家書，題為「2025可是退休的好日子？」他說，在民研領域工作超過三分一個世紀，「經歷先盛後衰，看著群龍散落，也感唏噓。」思考過應否繼續堅持的問題，有朋友勸他離港，但他決定留下。雖明白此心安處是吾家，但「人生不僅要問理應如何，而是要問感覺怎樣？就這樣，我留了下來。」

剛卸任世界民意研究學會會長的鍾庭耀說，在過去兩年的任期，環球同事和友好都不時問他關於香港的情況，「我通常說︰還可以。言下之意，是香港雖然倒退，但民研仍然運作。」又說，放眼四方，比香港更差的地方實在不少。因此，新年伊始，民研已經蓄勢待發，重新起步。

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民研去年的收入較前年減少約三份一

香港民研今日舉行記者會，鍾庭耀在會上透露，民研去年的收入較2023年減少約三份一，會在今年減少無酬研究，轉向發展會員服務和開拓民意資訊市場，希望善用有限資源，力求支撐至少半年的有限度研究工作。

邀楊健興和劉銳紹任客席專欄作者

鍾庭耀說，為增加收入已更新網頁，並邀請資深傳媒人楊健興和時事評論員「夫子」劉銳紹等任客席專欄作者，希望吸引會員加入增加收入來源。換言之，早前宣布2025年起所有電台節目全部正式被「與時俱退」的劉銳紹有新平台。劉銳紹去年仍為商業電台《政好星期天》嘉賓主持，他曾經擔任港台節目主持，2021年亦被停播。

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