衛詩雅結婚︱衛詩雅過大禮超豪排場騷巨型龍鳳鈪 準新娘一個行為疑暗示心急做媽媽
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
最後更新： 38 分鐘前
【衛詩雅 / 衛詩雅結婚 / 周祉安 / 破地獄】現年40歲的衛詩雅（Michelle）將在下月16日與醫美公司老闆周祉安醫生擺酒。衛詩雅在個人社交平台上載過大禮的照片，分享喜悅。
從相中所見過大禮的排場甚大陣仗，鮑蔘翅肚、中式禮餅、水果籃放滿一地，至於金器包括有六對巨型龍鳳鈪、龍鳳金頸鏈、金豬頸鏈、耳環等派頭十足。眾所周知，金豬頸鏈寓意「連生貴子」，Michelle即急不及待戴上，不知是否十分心急想做媽媽。
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒 阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
衛詩雅結婚︱Michelle：原來過大禮係咁嘅感覺
同時，衛詩雅更幸福地稱：「原來過大禮係咁嘅感覺㗎」再續稱：「#終於有時間搞吓婚禮嘢 #船到橋頭自然直 #多謝整個過大禮團隊」並用向未婚夫周祉安派兩個心心符號。
一眾好友及網民紛紛留言送祝福，當中英皇藝人管理部總監霍汶希（Mani）留言祝賀稱：「英皇又嫁女啦，喜事重重。」
事實衛詩雅近期實在鴻運當頭，主演的《破‧地獄》成為香港有史以來最賣座華語片外，她在上月憑該片在金蓮花獎奪影后，再之前衛詩雅已憑《破‧地獄》分別在華鼎獎、亞太影展獲最佳女主角，可說喜事不斷，隨時有機會再下一城奪香港電影金像獎影后。
衛詩雅結婚丨Michelle孖父母為婚宴試菜 衛詩雅被爸爸爆性格火爆：驚佢嫁唔出
衛詩雅結婚丨衛詩雅出道16年曾經歷零工作要借錢 考獲多個牌照保障生活
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：