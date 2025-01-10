衛詩雅結婚︱衛詩雅過大禮超豪排場騷巨型龍鳳鈪　準新娘Michelle疑暗示心急做媽媽

▲ 衛詩雅過大禮超豪排場騷巨型龍鳳鈪。

【衛詩雅 / 衛詩雅結婚 / 周祉安 / 破地獄】現年40歲的衛詩雅（Michelle）將在下月16日與醫美公司老闆周祉安醫生擺酒。衛詩雅在個人社交平台上載過大禮的照片，分享喜悅。

從相中所見過大禮的排場甚大陣仗，鮑蔘翅肚、中式禮餅、水果籃放滿一地，至於金器包括有六對巨型龍鳳鈪、龍鳳金頸鏈、金豬頸鏈、耳環等派頭十足。眾所周知，金豬頸鏈寓意「連生貴子」，衛詩雅更急不及待戴上衛詩雅，不知是否十分心急想做媽媽。

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衛詩雅結婚︱Michelle：原來過大禮係咁嘅感覺

同時，衛詩雅更幸福地稱：「原來過大禮係咁嘅感覺㗎」再續稱：「#終於有時間搞吓婚禮嘢 #船到橋頭自然直 #多謝整個過大禮團隊」並用向未婚夫周祉安派兩個心心符號。

一眾好友及網民紛紛留言送祝福，當中英皇藝人管理部總監霍汶希（Mani）留言祝賀稱：「英皇又嫁女啦，喜事重重。」

事實衛詩雅近期實在鴻運當頭，主演的《破‧地獄》成為香港有史以來最賣座華語片外，她在上月憑該片在金蓮花獎奪影后，再之前衛詩雅已憑《破‧地獄》分別在華鼎獎、亞太影展獲最佳女主角，可說喜事不斷，隨時有機會再下一城奪香港電影金像獎影后。

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