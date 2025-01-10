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癌症殺手︱前立法會議員邵家臻胃癌病逝終年55歲　曾切胃保命暴瘦失眠：每下呼吸都痛苦

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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前立法會議員邵家臻胃癌病逝終年55歲　曾切胃保命暴瘦失眠：每下呼吸都痛苦

【邵家臻／胃癌／切胃／暴瘦／胃癌成因】R.I.P！前社福界議員邵家臻，於周五（10日）凌晨因胃癌惡化離世，終年55歲。他在去年11月初透露患癌前兆，確診後緊急切胃保命；至12月初再入院，體重暴跌。3日前，邵家臻病情惡化，飽受插喉失眠之苦，終未敵癌魔逝世。

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3度求醫均誤診

邵家臻在去年10月初感到腸胃不適，先是求助普通科醫生，被認為是胃酸過多，服藥數日後嘔吐大作，於是轉看專科醫生。醫生判斷他是胃炎，需服特效藥，但服藥後嘔吐反加劇，遂再往醫院求醫；這次醫生懷疑他十二指腸阻塞，便安排邵家臻緊急入院。最終檢查結果顯示，邵家臻是患胃癌。

確診後緊急切胃保命

邵家臻確診胃癌後，在11月初緊急手術，切除三分二個胃及33粒淋巴結，術後暴瘦15公斤。他亦不時在社交平台透露後續治療過程的煎熬，坦言「每一下呼吸都帶著痛苦」。

12月初，邵家臻嘔吐大作再入院，形容僅剩的三分之一胃部進入了「輕癱」狀態，形容「痛到寫不出積極的文字出來」。至12月中，他的體重再減多10公斤，只剩63.6公斤，並開始進行紓緩性治療。

當時，邵家臻在社交平台表示，他在手術後未能進食，吃食物後出現嘔吐入院檢查，繼而插胃喉抽走食物殘渣，再照胃鏡，以檢查確定沒有阻塞，之後只能試食流質的食物。

邵家臻又提到，他感受到身體有時傳遞不到訊號，或傳遞錯誤的訊號，令胃部功能錯亂、「停工」，甚至嘔吐。除了只能吃藥「提醒」刺激胃部，亦要耐心等候康復；期間保持水分及營養，以維持其他器官正常運作。

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聖誕節前夕病情惡化 確診距病逝僅3個月

在上月底聖誕節前夕，西醫上門發現邵家臻情況很差，建議他再次入院吊鹽水及營養液；所幸度過聖誕時胃口正常，但他的身體仍持續暴瘦。當時，邵家臻還有在社交平台發文透露，牧師有到醫院探望自己，並一起領聖餐。他貼出牧師在群組轉述病情的對話截圖，透露了他目前未能說話，身體亦較疲累；另因病房嘈雜，難以入睡的情況。他配文一句話祈禱：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」

據其友人所述，邵家臻在離世3日前病情惡化，須插鼻胃喉，無法說話又失眠。至今日凌晨傳出邵家臻離世消息後，多名民主派人士在社交平台表達悼念。前立法會資訊科技界議員莫乃光在Facebook留言，向邵家臻致哀道別：

再見，總是趕不及說。再見，在天家的承諾。再見，阿臻。

病榻領碩士畢業證書

1969年出生的邵家臻原是社工出身，曾任香港浸會大學社會工作系講師，於2016年立法會選舉競逐社會福利界議席，最終以4,603票擊敗其餘四人勝出，當選立法會社會福利界議員。2019年，邵家臻因佔中案被判「煽惑他人犯公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，被判監8個月，無法競逐連任。

近年，邵家臻修讀基督教研究文學碩士課程。惟在去年11月舉行畢業禮時，邵家臻人在病榻，未能出席，只能透過電腦遙距觀禮。

同場加映：胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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同場加映：預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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