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靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】

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撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

「錢大媽」即日起至1月12日，每日將會免費送出1,000份蔬菜。（官方fb）

【錢大媽/免費/送菜】專門售賣蔬果鮮肉的「錢大媽」，標榜每日只賣生鮮食材，現時全港設有60多間分店，最新的天水圍天晴邨店將於下周一（13日）開張，為讓街坊認識其食材品質，即日起至1月12日一連3天，每日將會免費送出1,000份蔬菜，即睇詳細地址及派發時間，立即起行！

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「錢大媽」即日起至1月12日，每日將會免費送出1,000份蔬菜。（官方fb）

「錢大媽」送菜詳情 
派送日期：1月10日至12日
時間：早上9:00 及 下午4:30
新店地址：天水圍天晴邨天晴商場地下5號舖

「錢大媽」各分店均標榜不賣隔夜肉。（網上圖片）

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