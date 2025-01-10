靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】

▲ 「錢大媽」即日起至1月12日，每日將會免費送出1,000份蔬菜。（官方fb）

【錢大媽/免費/送菜】專門售賣蔬果鮮肉的「錢大媽」，標榜每日只賣生鮮食材，現時全港設有60多間分店，最新的天水圍天晴邨店將於下周一（13日）開張，為讓街坊認識其食材品質，即日起至1月12日一連3天，每日將會免費送出1,000份蔬菜，即睇詳細地址及派發時間，立即起行！

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▲ 「錢大媽」即日起至1月12日，每日將會免費送出1,000份蔬菜。（官方fb）

「錢大媽」送菜詳情 派送日期： 1月10日至12日 時間： 早上9:00 及 下午4:30 新店地址： 天水圍天晴邨天晴商場地下5號舖

▲ 「錢大媽」各分店均標榜不賣隔夜肉。（網上圖片）

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