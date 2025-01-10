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衛詩雅結婚︱衛詩雅過大禮金器鮑參翅肚放滿枱　衛父嫁女笑不攏嘴：「開心到不得了！」

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

衛詩雅過大禮重磅金器放滿枱，非常有排場！

【衛詩雅/結婚/過大禮】衛詩雅事業愛情兩得意，繼成為今屆金像影后大熱外，並將於2月16日與醫美公司老闆舉行婚禮，昨日二人就跟足傳統過大禮，而且排場十足，見到巨型龍鳳鈪、金豬牌、流星錘等金器放滿枱，兩小口臉上流露幸福之情，而衛爸爸對於女兒出嫁，也高呼：「開心到不得了！」更給準女婿非常高評價！

二人將於2月16日舉行婚禮！（Facebook圖片）

衛詩雅結婚｜過大禮排場十足

現年40歲的衛詩雅（Michelle）近日終於忙完電影《破‧地獄》的宣傳，可以著手籌備下月的婚禮，並跟準夫婿、醫美公司老闆周祉安醫生（Kenley）跟足傳統，擇於9號好日過大禮，Michelle在社交網上載多張過大禮照片分享喜悅，留言講：「原來過大禮係咁嘅感覺㗎！終於有時間搞吓婚禮嘢，船到橋頭自然直。」

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衛詩雅結婚｜巨型龍鳳鈪、金豬牌、流星錘等金器放滿枱

從照片中可見，大禮非常豪華，除了鮑參翅肚和嫁喜禮餅逼爆枱之外，更放滿巨型龍鳳鈪、金豬牌、流星錘等金器，派頭十足。其中一張照片Michelle還掛起三隻金豬牌，張大嘴巴表示驚嚇，由於金豬寓意開枝散葉，莫非Michelle想快點為老公添丁？作為經理人的霍汶希見狀，也有興奮留言：：「英皇又嫁女啦，喜事重重。」，而其他網民就紛紛送上祝賀：「原來睇到女神要結婚係咁嘅感覺」、「恭喜啊！幸福快樂一輩子」。

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其實早於去年11月，Kenley已經急不及待分享婚禮細節，在個人社交平台發文︰「我哋去教堂綵排，因為天主教着重禮儀儀式，所以教堂方面要我哋清楚每一步驟嘅進行。」而Michelle雖然忙碌，但早於月前已開始試裙褂和婚紗，還帶同父母試婚禮酒席菜式。

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衛詩雅結婚｜帶父母試酒席菜 衛父衛母大讚準女婿乖仔

試婚禮酒席菜當日，當時三人排排坐聊天，由於Michelle有一姐一弟，二人早已成家立室，衛媽媽感性表示，到Michelle結婚，她才開始有不捨感覺，說罷忍不住哽咽，而衛爸爸就直言沒有不捨，因為香港地方細，經常可以見面，此時有工作人員問他女兒終於嫁得出有何感受？衛爸爸想也不想就回答：「開心到不得了！」直言等這天等了很久。

對於女兒的禮金，衛父衛母又表明沒所謂，因不是賣女，最重要是女兒生活幸福，又異口同聲大讚準女婿乖仔斯文，衛媽媽給他85分，搞笑指扣15分是因為準女婿太安靜，Michelle隨即哽咽感激父母自小給予她很多的愛，她在愛包圍下成長，說罷三人擁在一起，場面溫馨。

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