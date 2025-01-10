  • 15°C
香港時間：2025110日 (五) 22:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嘉禾院線︱嘉禾院線旗下4間戲院曾傳結業　

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 12 小時前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

嘉禾院線旗下海運戲院。（陳靜儀 攝）

【嘉禾院線 / 海運戲院 / 戲院結業】去年共有9間戲院相繼結業或暫停營業，踏入2025年不久，再有傳戲院結業，官網一度無法購買明日起的門票。

嘉禾院線官網下午顯示，旗下4間戲院屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場、奧海城the sky、Megabox只能售賣到今日（1月10日）的門票。至於海運戲院，從其網站所見，由明天（1月11日）及後天（1月12日）每日只放映一場《曾經擁有》。

而《曾經擁有》在明天舉行主創謝票場就是在海運戲院舉行，該片由姜皓文 、廖子妤主演，講述一個影癡的故事。

電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片

點擊圖片放大
+8
+7

晚上三戲院恢復預售

不過，事件在晚上有轉機。根據嘉禾院綫官網，屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場可預購即日至下周三的門票，奧海城the sky亦可預購周六日門票，但截至晚上九時許，Megabox戲院仍未開放未來場次預售。

至於一度每日只有一場的海運戲院，晚上亦有更新，今日至周三每日三齣電影各有一個場次，分別是《曾經擁有》、《誤判》以及《破。地獄》。而1月19日亦會放映《天才與白痴》，作為「五十周年紀念放映」節目。

點擊圖片放大
+2

嘉禾院線︱嘉禾去年兩院停業

其實嘉禾在去年4月22日宣布嘉禾啟德結業，在同年12月26日，南昌V Walk宣布暫停營業。除屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場、奧海城the sky、Megabox、嘉禾院線尚剩戲院包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔，但有關方面暫未作回應。

橙天嘉禾（1132）截至去年6月的中期業績，集團股東應佔虧損擴大至8104.8萬元，2023年同期虧損2435萬元，每股基本虧損2.89仙，不派息。中期收入錄3.78億港元，按年減少5%。

點擊圖片放大
+4
+3

嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
17:36 2025/01/02
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
18:22 2024/12/27
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
16:50 2024/12/10
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
18:22 2024/12/26
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業

你可能感興趣

電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
17:36 2025/01/02
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
18:22 2024/12/27
聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
16:50 2024/12/10
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
電影院 網絡熱話 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光