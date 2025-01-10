嘉禾院線︱嘉禾院線旗下4間戲院疑結業　只剩3間戲院海運戲院每日只放映一場

▲ 嘉禾海運戲院。（取自官網）

【嘉禾院線 / 海運戲院 / 戲院結業】去年共有9間戲院相繼結業或暫停營業，想不到踏入2025年不久，再有傳戲院結業，而且是一次過4間戲院突然傳執笠。

在嘉禾院線官網顯示，旗下4間戲院屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場、奧海城the sky、Megabox只能售賣到今日（1月10日）的門票。至於海運戲院，從其網站所見，由明天（1月11日）及後天（1月12日）每日只放映一場《曾經擁有》，而《曾經擁有》在明天舉行主創謝票場就是在海運戲院舉行。

其實嘉禾在去年4月22日宣布嘉禾啟德結業，在同年12月26日，南昌V Walk宣布暫停營業。除屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場、奧海城the sky、Megabox、海運戲院外，嘉禾院線尚剩戲院包括嘉禾黃埔、嘉禾大埔，但有關方面暫未作回應。

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嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠 今年至少8間戲院結業

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