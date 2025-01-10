啟德體育園｜體藝館周末試業活動　運輸署籲市民乘搭港鐵

▲ 啟德體育園將於周末在體藝館舉行 「學校體適能獎勵計劃頒獎禮」及「共創明『Teen』計劃畢業禮」測試活動。（陳靜儀攝）

【啟德體育園 / 運輪署 / 港鐵】啟德體育園將於本周六（11日）及周日（12日）在體藝館舉行 「學校體適能獎勵計劃頒獎禮」及「共創明『Teen』計劃畢業禮」測試活動。

運輪署表示，由於體育園測試場地以外的其他地方，及部分對外連接的行人通道仍在修建，呼籲當日參與活動的市民，應盡量使用港鐵宋皇臺站（D出口）或啟德站（D出口）往來體藝館。

運輸署：避免駕車前往

運輸署表示，體育園於活動當日將不設泊車位或上落客位，宋皇臺道特別巴士／的士上落客區亦不會開放。駕駛人士應避免於活動期間前往受影響的範圍，警方將視乎實際交通及人群的情況實施臨時交通措施。

「學校體適能獎勵計劃頒獎禮」將在周六（11日）上午10時至下午2時舉行，是次頒獎活動同為啟德體育園同樂日，節目內容包括智能虛擬運動大賽，以及新興運動體驗。當日邀請了教育局局長蔡若蓮擔任主禮嘉賓，以及2024年巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓到場分享。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】