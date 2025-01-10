港女泰國被擄｜港女赴泰國兼職被綁勒索2.8萬美金　交易方式未談攏再度失聯

▲ 港女赴泰國兼職被綁勒索2.8萬美金，交易方式未談攏再度失聯。

【綁架 / 泰國 / 東張西望 / KK園】隨近期內地演員王星泰國被拐後成功獲救一事被廣泛關注，不少有同樣在遭遇的受害人家屬亦效仿將事件向媒體曝光求助。

TVB節目《東張西望》昨日（1月9日）報導了港人彭女士的求助事件，她指女兒於2024年12月底去往泰國後失聯，至今下落不明。

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失聯港女｜赴泰工作失聯

彭女士的女兒辛瑩於2024年12月27日稱要到泰國做兼職，至今日仍未有消息，友人因長時間未能聯絡上辛瑩，便向她母親詢問情況。

彭女士表示一開始不知道女兒去了泰國，直至她朋友相告才得知，她得知此事後立即於同月29日報警。

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港女泰國被擄｜綁匪要價21.8萬元贖金

辛瑩失踪1個星期後，彭女士於1月6日突然收到女兒的WhatsApp來電，稱現時只要按要求交贖金，老闆（綁匪）願意放走辛瑩，並派人將其送至機場。彭女士通過與女兒的對話，猜測「佢哋嗰陣已經控制緊佢（辛瑩）講嘢㗎啦！佢同我講嘢好小心咁樣講。」而對方索要的贖金為2.8萬美金（約21.8萬元）。

彭女士當時嘗試向入境處和警方求助，但未有任何進展；她便尋求「信得過」的「中間人」求助，彭女士表示該人曾救過不少人離開園區。

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港女泰國被擄｜交易方式未談攏再度失聯

隨後，彭女士便按對方要求準備贖金，並約定好於何處「一手交人，一手交錢」，但對方卻兜兜轉轉不與彭女士交涉，惟對方要求彭女士先交贖金才能放人，而彭女士則認為未見女兒便不會交贖金，雙方各執己見，未能達成協議，直至如今與對方及女兒再度失聯。

彭女士哭訴現已是窮途末路，警方及大使館都無法提供幫助：「點解政府唔重視呢件事，唔通要啲明星先重視？我哋呢啲普通市民就唔係人？」彭女士只希望女兒快點歸來。節目組事後去信向有關當局詢問該事件進展，目前仍未有回覆。

節目組事後去信向有關當局詢問該事件進展，目前仍未有回覆。

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