靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾

▲ GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾。

【GU/UNIQLO/啟德零售館/優惠】GU、UNIQLO再有新店開幕！位於啟德零售館的分店今天跟大家見面，兩店均推出期間限定驚喜大優惠，包括任何消費即可參與扭蛋遊戲、完成指定任務即送章魚燒、消費滿指定金額再送速乾毛巾、環保袋等，立即出發拎走禮物啦！

▲ GU、UNIQLO啟德零售館的分店今天開幕！（官方fb）

最新影片推介:

靚媽精明眼︱GU新店開幕驚喜1

即日起1月16日有新店首週購物禮遇，凡於GU啟德零售館店作任何消費，即可參與GU扭蛋遊戲乙次，獲取限定原創插畫襟章乙個，每張收據最多只限獲贈參與扭蛋機遊戲乙次。

▲ 凡於GU啟德零售館店作任何消費，即可參與GU扭蛋遊戲乙次，獲取限定原創插畫襟章乙個。（官方fb）

靚媽精明眼︱GU新店開幕驚喜2

會員限定！凡下載GU手機應用程式及成功登記成為會員，即日起一連三天可於GU店外攤位，獲TEA BASARA「芒果/水蜜桃寶礦力(700ml)換領券」乙張，每天名額100份，換領券須於當日下午12時至6時使用。

▲ 會員即日起一連三天可獲TEA BASARA特飲，每天名額100份。（官方fb）

靚媽精明眼︱GU新店開幕驚喜3

由即日起至1月23日，於GU啟德零售館店單次購物滿400元，即可獲贈GU運動速乾毛巾乙條，每日每人最多限獲贈2條。

▲ 由即日起至1月23日，於GU啟德零售館店單次購物滿400元，即可獲贈GU運動速乾毛巾乙條。（官方fb）

靚媽精明眼︱GU新店開幕驚喜4

即日起至1月16日，在GU官網單次購物滿200元，並選擇到啟德零售館店自取 ，即可獲贈GU環保袋大碼乙個，每個會員帳戶，每日限獲贈一個。

▲ 即日起至1月16日，在GU官網單次購物滿200元，並選擇到啟德零售館店自取 ，即可獲贈GU環保袋大碼乙個。（官方fb）

靚媽精明眼︱GU新店開幕驚喜5

即日起GU啟德零售館店，優先發售《新世紀福音戰士》聯乘系列及多於20款全新男、女及童裝商品。

▲ 即日起GU啟德零售館店，優先發售《新世紀福音戰士》聯乘系列及多於20款全新男、女及童裝商品。（官方fb）

GU啟德零售館店 地址: 九龍城啟德啟德體育園啟德零售館1, 1樓M1-111, M1-112 及M1-113號舖 電話: 2365 6828 營業時間: 上午11:00至下午10:00

▲ GU啟德零售館分店今天開幕。（官方fb）

靚媽精明眼︱UNIQLO新店開幕驚喜1

即日起至1月16日，凡於UNIQLO新店消費，即可參與扭蛋活動，隨機獲得本地插畫師限定襟章乙個。

▲ 即日起至1月16日，凡於UNIQLO新店消費，即可參與扭蛋活動，隨機獲得本地插畫師限定襟章乙個。（官方fb）

靚媽精明眼︱UNIQLO新店開幕驚喜2

即日起至1月12日，凡於Facebook 或 Instagram 完成分享及讚好指定帖文，即可換領蜜糖芥末章魚燒2粒，每日200份。

▲ 即日起至1月12日，凡於Facebook 或 Instagram 完成分享及讚好指定帖文，即可換領蜜糖芥末章魚燒2粒，每日200份。（官方fb）

靚媽精明眼︱UNIQLO新店開幕驚喜3

即日起至1月16日，凡於UNIQLO任何消費滿388元，即可以1元換啟德零售館店限定手提袋乙個。

▲ 今次系列以懷舊九龍城為主題融合多個著名地標展現地區風貌，仲有童裝和成人裝選擇！（官方fb）

靚媽精明眼︱UNIQLO新店開幕驚喜4

今次系列以懷舊九龍城為主題融合多個著名地標展現地區風貌，仲有童裝和成人裝選擇！

▲ 今次系列以懷舊九龍城為主題融合多個著名地標展現地區風貌，仲有童裝和成人裝選擇！（官方fb）

▲ GU、UNIQLO新店位於啟德零售館。（官方fb）

UNIQLO啟德零售館店 地址 ： 九龍城啟德啟德零售館店1 M1-107-110 及 LA102 號舖 營業時間 ： 上午11:00至下午10:00

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