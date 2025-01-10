戲院結業潮｜傳嘉禾今天關閉4間戲院全盛期15間執淨3間　海運明起只放映一場

【結業潮/戲院結業/屯門戲院/】去年香港戲院業面臨「寒冬」，至少有9間戲院宣佈結業或停業。嘉禾啟德戲院於去年4月結業。近日，有傳嘉禾將關閉旗下4間戲院，網上售票最後今天，而海運則由星期六(11日)起只放映一場。

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戲院結業潮｜經營狀況惹熱議

近期，嘉禾院線的經營狀況引起了各界關注，去年4月先關閉嘉禾啟德戲院，12月嘉禾V WALK戲院。據媒體報導，本周將再有戲院停業，這對於影迷來說無疑是一個不小的打擊。翻查官網旗下戲院售票情況，發現有4間戲院，包括奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場，均只售今天（10/1）門票，沒有顯示其他日子選擇。

▲ 尖沙咀的海運，1969年開業至今，由星期六起維持傍晚時段放映一場。

戲院結業潮｜4間戲院今天最後營業

嘉禾MegaBox

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於2021年7月15日開幕的九龍灣MegaBox，原為UA戲院承租，設7間影院共818個座位，其中43個是D-BOX動感座椅。該影院由嘉禾接手後保留了UA時期的IMAX影廳，此影廳也是嘉禾院線與IMAX於香港合作的首個影廳。同時，MegaBox戲院也引入了嘉禾院線獨有配備之「尊尚影院Vivo」及D-BOX動感座椅。

嘉禾銀河廣場

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於2021年5開幕，位於筲箕灣銀河廣場二樓，設2間影院，提供170個座位，售票處、影院和小食部位於商場二樓，接手後院內裝修風格並與前身L Cinema分別不大。

屯門StagE

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於2018年開業的StagE，位於屯門市廣場，4間影院，提供436個座位，其中18個是D-BOX動感座椅，前身為UA屯門市廣場，投資額達3000萬元，同時引入日式cafe，是全港首間戲院全部影院同時配備杜比全景聲Dolby Atmos及Barco 4K Laser投影機，聲畫質素有所提升。StagE除了播放電影外，還不定時推出電影節、電影分享會、音樂表演、藝術展覽和工作坊等。StagE是屯門區首間D-BOX動感影院。

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奧海城the sky

大角咀奧海城於2013年12月開幕，6間影院包括一間Vivo尊尚影院，共951個座位，當中83個是D-BOX動感座椅，前身為百老匯院線奧海城戲院，為嘉禾院線旗下全新品牌，亦曾經是院線唯一一間非以嘉禾品牌營運的影院。

戲院標誌以北極光作為概念，整間影院由美國紐約設計團隊親身策劃，以現代紐約寫意的Loft Style為本。戲院針對高端觀眾市場，設有尊尚影院提供特級座椅。戲院設備創下香港及全球多個創舉，包括全球設有最多D-BOX動感座椅的影院，以及香港唯一一家全院配置杜比全景聲的影院。

戲院結業潮｜嘉禾只剩3間戲院

嘉禾院線全盛期有15間戲院，現剩3間戲院，分別是嘉禾黃埔、嘉禾大埔，至於海運戲院，1969年開業至今，位處九龍核心地帶尖沙咀，屬嘉禾院線旗下的旗艦影院，及少數能運作至今的超大型影院，曾為多部電影的首映禮場地。不過翻查官網，該戲院由星期六起只在傍晚時段放映一場，似乎有待最新安排。

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