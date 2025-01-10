  • 16°C
香港時間：2025110日 (五) 12:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戲院結業潮｜傳嘉禾今天關閉4間戲院全盛期15間執淨3間　海運明起只放映一場

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【結業潮/戲院結業/屯門戲院/】去年香港戲院業面臨「寒冬」，至少有9間戲院宣佈結業或停業。嘉禾啟德戲院於去年4月結業。近日，有傳嘉禾將關閉旗下4間戲院，網上售票最後今天，而海運則由星期六(11日)起只放映一場。

最新影片︰

TOPick一分鐘
名牌手袋｜林至昭分享近期至愛名牌手袋　Hermès Kelly超吸睛Goyard Tote Bag夠輕身

戲院結業潮｜經營狀況惹熱議

近期，嘉禾院線的經營狀況引起了各界關注，去年4月先關閉嘉禾啟德戲院，12月嘉禾V WALK戲院。據媒體報導，本周將再有戲院停業，這對於影迷來說無疑是一個不小的打擊。翻查官網旗下戲院售票情況，發現有4間戲院，包括奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場，均只售今天（10/1）門票，沒有顯示其他日子選擇。

尖沙咀的海運，1969年開業至今，由星期六起維持傍晚時段放映一場。

戲院結業潮｜4間戲院今天最後營業

嘉禾MegaBox

點擊圖片放大

於2021年7月15日開幕的九龍灣MegaBox，原為UA戲院承租，設7間影院共818個座位，其中43個是D-BOX動感座椅。該影院由嘉禾接手後保留了UA時期的IMAX影廳，此影廳也是嘉禾院線與IMAX於香港合作的首個影廳。同時，MegaBox戲院也引入了嘉禾院線獨有配備之「尊尚影院Vivo」及D-BOX動感座椅。

嘉禾銀河廣場

點擊圖片放大

於2021年5開幕，位於筲箕灣銀河廣場二樓，設2間影院，提供170個座位，售票處、影院和小食部位於商場二樓，接手後院內裝修風格並與前身L Cinema分別不大。

屯門StagE

點擊圖片放大

於2018年開業的StagE，位於屯門市廣場，4間影院，提供436個座位，其中18個是D-BOX動感座椅，前身為UA屯門市廣場，投資額達3000萬元，同時引入日式cafe，是全港首間戲院全部影院同時配備杜比全景聲Dolby Atmos及Barco 4K Laser投影機，聲畫質素有所提升。StagE除了播放電影外，還不定時推出電影節、電影分享會、音樂表演、藝術展覽和工作坊等。StagE是屯門區首間D-BOX動感影院。

點擊圖片放大

奧海城the sky

大角咀奧海城於2013年12月開幕，6間影院包括一間Vivo尊尚影院，共951個座位，當中83個是D-BOX動感座椅，前身為百老匯院線奧海城戲院，為嘉禾院線旗下全新品牌，亦曾經是院線唯一一間非以嘉禾品牌營運的影院。

戲院標誌以北極光作為概念，整間影院由美國紐約設計團隊親身策劃，以現代紐約寫意的Loft Style為本。戲院針對高端觀眾市場，設有尊尚影院提供特級座椅。戲院設備創下香港及全球多個創舉，包括全球設有最多D-BOX動感座椅的影院，以及香港唯一一家全院配置杜比全景聲的影院。

戲院結業潮｜嘉禾只剩3間戲院

嘉禾院線全盛期有15間戲院，現剩3間戲院，分別是嘉禾黃埔、嘉禾大埔，至於海運戲院，1969年開業至今，位處九龍核心地帶尖沙咀，屬嘉禾院線旗下的旗艦影院，及少數能運作至今的超大型影院，曾為多部電影的首映禮場地。不過翻查官網，該戲院由星期六起只在傍晚時段放映一場，似乎有待最新安排。

點擊圖片放大
+11
+10

更多相關內容︰

戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！

戲院結業｜睇戲不再入戲院睇 鄭丹瑞拆解戲院結業背後的原因

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人
19:10 2025/01/06
結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人
結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業
10:55 2025/01/07
結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業
結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥
19:16 2025/01/07
結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥
結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
13:45 2025/01/07
結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
13:15 2025/01/07
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因
16:52 2025/01/08
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因

你可能感興趣

結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人
19:10 2025/01/06
結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人
結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業
10:55 2025/01/07
結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業
結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥
19:16 2025/01/07
結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥
電影院 結業 電影

最高瀏覽

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園
情緒病︱43歲樂壇一哥坐700萬勞斯萊斯代步盡顯身價　出道逾20年自爆患情緒病想輕生
情緒病︱43歲樂壇一哥坐700萬勞斯萊斯代步盡顯身價　出道逾20年自爆患情緒病想輕生
急症室最長等候時間（01月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間04:05）
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
遊泰注意｜王星同批「豬仔」？内地演員赴泰拍劇失聯　3日後回覆詭異短訊
遊泰注意｜王星同批「豬仔」？内地演員赴泰拍劇失聯　3日後回覆詭異短訊