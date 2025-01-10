  • 15°C
香港時間：2025110日 (五) 19:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

留學生｜教大有非本地生簽證逾期仍在學　有934人未提交簽證紀錄

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

（資料圖片）

有媒體報道，教育大學一名內地本科生去年涉嫌逾期逗留被入境處扣留，疑學生簽證逾期仍在學，並引述教大消息，指截至12月有逾900名非本地生未向教大提交簽證紀錄。

教大回覆TOPick查詢時指，去年9月就一名非本地生停止學業通報入境事務處，10月獲處方通知該名學生逾期逗留，得知該逾期逗留個案後，教務處即翻查非本地生的簽證紀錄，並發現934人尚未提交相關紀錄。校方已於上周五（3日）提醒有關學生向入境處申請或續領簽證，並要求他們於下周五（17日）前向校方提交資料以供查核，否則根據學則，校方將取消其學生證、進入宿舍和圖書館等權限。

教大指，申請簽證及提交相關紀錄屬於非本地生的個人責任，一向重視培養學生奉公守法的意識，並對違法行為「零容忍」，將繼續與入境處保持緊密溝通。

教大又稱，高度重視事件，將成立由由副校長（行政）領導的專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制，又指一直透過不同渠道，提醒及要求非本地生遵守入境法例及提交簽證紀錄的責任，專責小組亦會檢視及統籌加強向學生的教育和宣傳。

TOPick另就事件向入境處查詢。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗
22:13 2024/11/11
考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
11:51 2024/11/26
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
假學歷｜過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕　3人罪成
14:41 2024/12/18
假學歷｜過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕　3人罪成

你可能感興趣

考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗
22:13 2024/11/11
考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
11:51 2024/11/26
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
假學歷｜過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕　3人罪成
14:41 2024/12/18
假學歷｜過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕　3人罪成
簽證 大學 入境處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光