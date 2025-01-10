留學生｜教大有非本地生簽證逾期仍在學　有934人未提交簽證紀錄

▲ （資料圖片）

有媒體報道，教育大學一名內地本科生去年涉嫌逾期逗留被入境處扣留，疑學生簽證逾期仍在學，並引述教大消息，指截至12月有逾900名非本地生未向教大提交簽證紀錄。

教大回覆TOPick查詢時指，去年9月就一名非本地生停止學業通報入境事務處，10月獲處方通知該名學生逾期逗留，得知該逾期逗留個案後，教務處即翻查非本地生的簽證紀錄，並發現934人尚未提交相關紀錄。校方已於上周五（3日）提醒有關學生向入境處申請或續領簽證，並要求他們於下周五（17日）前向校方提交資料以供查核，否則根據學則，校方將取消其學生證、進入宿舍和圖書館等權限。

教大指，申請簽證及提交相關紀錄屬於非本地生的個人責任，一向重視培養學生奉公守法的意識，並對違法行為「零容忍」，將繼續與入境處保持緊密溝通。

教大又稱，高度重視事件，將成立由由副校長（行政）領導的專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制，又指一直透過不同渠道，提醒及要求非本地生遵守入境法例及提交簽證紀錄的責任，專責小組亦會檢視及統籌加強向學生的教育和宣傳。

TOPick另就事件向入境處查詢。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】