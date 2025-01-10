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Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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內地現傳染病「Q熱」，患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌，醫生：高燒可持續逾15天。

【Q熱／傳染病／新冠肺炎】江蘇常州一名男子近日出現發燒、咳嗽、乏力等症狀，求醫後確診罕見傳染病「Q熱」，網民擔心恐變成新冠2.0。有醫生指出，該傳染病為人畜共通，患者可持續高燒超15天。

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Q熱｜非洲返國10天後確診「Q熱」

綜合内地媒體報道，2024年11月，來自常州的顧先生因身體不適前往江陰市人民醫院發熱門診求診。顧先生表示，10天前，他從非洲回國後，便開始出現發燒、咳嗽、乏力以及四肢肌肉酸痛的症狀，並伴有心慌、胸悶等。

發熱門診醫生詳細詢問顧先生的既往病史，並為其進行細緻的體格檢查。胸部CT結果顯示，顧先生的雙肺存在大面積的炎症病變。鑒於顧先生的肺部感染情況較為嚴重，門診醫生立即將其收住感染科病房接受進一步治療。

顧先生確診罕見傳染病「Q熱」。（圖自微博）

感染科醫療團隊注意到顧先生「剛從國外歸來」的特殊情況，並結合非洲當地的流行病學背景，高度懷疑其可能感染了某種特殊病原體。隨後醫療團隊為顧先生安排了支氣管鏡檢查，並通過灌洗液的基因檢測技術，最終鎖定了致病元兇為貝納柯克斯體（Coxiella burnetii），即「Q熱」。

所幸，在感染科醫療團隊的治療與護理下，顧先生的發燒、咳嗽、胸悶等症狀逐漸緩解。複查的CT掃瞄結果顯示，其肺部炎症情況得到了明顯的改善。目前，顧先生已經順利康復出院。

Q熱｜廣東新增一例「Q熱」病患網民憂變新冠2.0

此外，據清遠市清城區人民醫院2024年12月27日消息，該院消化內科近日收治了一名70歲男性患者，反覆高熱10余天後，確診為貝納柯克斯體感染引起的急性傳染病，即「Q熱」。

消息曝光後引起不少網民恐慌，擔心會變成新冠2.0，「隔離起來，不要成為第二個新冠」、「當年最早兩宗新冠也是這樣出現在微博的，天吶，不要成為第二個新冠啊......」

Q熱｜感染Q熱可持續高燒逾15天

據悉，Q熱是一種由Q熱立克次體（貝納柯克斯體）感染後引起的一種自然疫源性人畜共患的傳染性疾病。1937年該病在澳洲昆士蘭（Queensland）首次被發現，但因當時發病原因不明，故稱為Q熱（取「Query」的首字母，即疑問之意）。

而引起Q熱的貝納柯克斯體主要存在於受感染動物的尿液、糞便和羊水中。生活中易接觸到的狗、羊、牛、馬、驢等動物為主要傳染源。

醫生表示，人群普遍容易感染，潛伏期一般為2至3周。急性Q熱會出現突然發作的高熱，體溫高達39至40℃，可持續超過15天。醫生續指，Q熱很少出現人傳人，主要靠呼吸道傳播和帶有病原體的動物糞便傳播。

Q熱｜感染Q熱5大症狀

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1. 發燒

患者的體溫可高達38~40℃，常伴畏寒、食慾不振、肌肉酸痛等症狀。

2. 劇烈頭痛

頭痛部位主要是額部和枕部，後發展為瀰漫性頭痛。

3. 呼吸道症狀

喉痛、咽充血、咽峽炎；大多數患者會出現肺部病變，如咳嗽、胸痛等症狀。

4. 肝部症狀

常引起肝炎，大多數患者會表現為肝功能異常和黃疸。

5. 其他臟器症狀

心肌炎、腎炎等。病程超過半年以上的患者易患心內膜炎，少數出現脊髓炎、腦炎。

Q熱｜治療方法

Q熱主要以抗生素治療為主，常用的藥物為多西環素；併發心內膜疾病患者，會輔助採取手術治療。急性Q熱治療周期為兩周左右，慢性Q熱療程可達數年，一般情況下患者的預後較好。

醫生指出，雖然該名患者直至出院也沒有提供接觸家禽的病史，但提醒民眾平時一定要注意休息，過度疲勞引起的全身抵抗力下降是疾病加劇的根本原因。若感覺自己疑似感染Q熱，應盡早去醫院接受診斷及治療。

——

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